Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone partecipa alla Conferenza Internazionale dei Difensori Civici a Cassino

Si è svolta ieri a Cassino la Conferenza Internazionale per i Difensori Civici, evento di rilevanza internazionale che ha visto la partecipazione anche del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sui diritti civili e sul ruolo cruciale delle istituzioni preposte alla tutela dei cittadini.

Nel corso del suo intervento, il Presidente del Consiglio, dopo aver portato il saluto del Presidente Luca Di Stefano, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e gli organismi di difesa civica, evidenziando il valore del dialogo come strumento per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. “Le istituzioni devono essere sempre più vicine ai bisogni delle persone, garantendo trasparenza, efficienza e ascolto costante. In un contesto complesso come quello attuale, il lavoro dei difensori civici è fondamentale per assicurare che i diritti dei cittadini siano tutelati con rigore e imparzialità”, ha dichiarato il Presidente.

Nel suo intervento, il Presidente ha poi espresso il proprio ringraziamento a Marino Fardelli per l’organizzazione impeccabile dell’evento, sottolineando l’alto livello di partecipazione e la qualità dei contributi emersi durante la conferenza. “Un sentito ringraziamento a Marino Fardelli, che ha saputo orchestrare questo importante appuntamento con grande professionalità, confermando la sua competenza nel settore e la sua dedizione al ruolo di difensore civico”, ha affermato.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre voluto congratularsi con lui personalmente per la recente riconferma alla presidenza dell’Ordine dei Difensori Civici, sottolineando come tale risultato rappresenti un riconoscimento del lavoro svolto e della sua capacità di guidare con efficacia un organismo così rilevante per la tutela dei diritti dei cittadini. “Sono certo che, sotto la sua guida, l’Ordine continuerà a essere un punto di riferimento per tutti coloro che cercano giustizia e protezione nelle istituzioni”, ha concluso.

La Conferenza Internazionale per i Difensori Civici ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni nonché di esperti del settore, ribadendo l’importanza di un impegno comune per la salvaguardia dei diritti civili e l’efficacia della difesa civica.

