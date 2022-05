Il presidente De Angelis incontra i dipendenti di Cassino

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale del Lazio ha fatto tappa nella sede di Cassino. Ieri mattina si è riunito nel Polo della logistica e della flessibilità il Cda, ma poco prima della seduta, come di consueto, il presidente Francesco De Angelis insieme con tutti i componenti del Cda ha voluto incontrare i dipendenti della sede territoriale.

«Quella che abbiamo avviato sei mesi fa è una grande sfida, ambiziosa, che ci ha permesso di dar vita al consorzio industriale più grande d’Italia – ha affermato il presidente Francesco De Angelis rivolgendosi ai dipendenti – La mission è cambiata rispetto al passato, siamo diventati un organismo intermedio e rappresentiamo l’avamposto per le aziende che vogliono creare investimenti e sviluppo su tutto il territorio: dalla gestione del Recovery Fund alla riqualificazione dei siti industriali dismessi, dalla gestione delle risorse regionali e comunitarie all’assistenza alle aziende che vogliono partecipare ai bandi di finanziamento. Se prima avevamo delle linee di demarcazione territoriali, oggi siamo invece un ente che opera su ampia scala con una visione d’insieme e di innovazione che rappresenta il nostro futuro. Il consorzio oggi è smart e moderno per essere sempre più al servizio delle imprese. Insieme progettiamo il futuro industriale del Lazio».

Nel pieno spirito di coinvolgimento dei territori, la prossima seduta del consiglio di amministrazione si svolgerà nella sede territoriale di Gaeta.

All’incontro di stamattina con i dipendenti ha preso parte anche l’ex presidente del Cosilam Marco Delle Cese.

