Il Presepe Vivente di Trivigliano, giunto alla sua ventiquattresima edizione, viene realizzato dal Gruppo Presepe Vivente della Parrocchia Santa Maria Assunta di Trivigliano, con l’ausilio e la collaborazione di tutti i cittadini del paese e di quelli limitrofi, all’interno dell’affascinante e caratteristico centro storico del paese nei giorni 26 e 1 gennaio.

Negli ultimi anni è stata aggiunta un’ulteriore data nella quale l’evento viene interamente dedicato alle persone con disabilità ed agli anziani.

Durante la manifestazione vengono riprodotte circa 40 scene composte da oltre 200 figuranti di diverse età. L’evento viene animato da peculiari rappresentazioni tra le quali: la fortezza gremita di soldati romani; l’arena, nella quale vengono rappresentati i sanguinosi combattimenti che avvenivano all’interno degli anfiteatri romani; il censimento, durante il quale, per decreto del divino Imperatore Cesare Ottaviano Augusto, tutti i sudditi dell’Impero dovevano registrarsi; il grande mercato cittadino brulicante di animali (cavalli, mucche, buoi, pecore, asini, galline, maialini, oche etc.) e arricchito di spezie, ortaggi, frutta, pesce, pane e mercanzie di ogni tipo.

Nel percorso vengono, inoltre, proposte scene relative ad antichi mestieri, come il bottaio, l’impagliatore, il lavoratore del frantoio addetto alla spremitura delle olive, il ciabattino, il battitore di grano, il contadino, il maniscalco che ferra i cavalli, i mercanti che contrattano il prezzo degli schiavi, gli arrotini, i cortigiani e le odalische fino a giungere alla scena rappresentativa della nascita di Gesù Cristo.

Una passeggiata di circa mezz’ora nel centro storico del paese dove ci si trova immersi in un’atmosfera, piena di suoni, luci, profumi, risalente ai tempi della Natività, nella quale vengono proposte anche antiche pietanze locali. Infatti, i visitatori, lungo il percorso, hanno la possibilità di degustare piatti tipici del posto: sagne e fagioli, ciambelle al vino, bruschette con olio extra vergine di oliva di produzione locale, formaggi locali, caldarroste, assaggi di polenta e calde focacce.

Le manifestazioni del 26 dicembre 2023 e del 1 gennaio 2024 verranno svolte nelle ore serali, precisamente dalle ore 17.00 sino alle ore 21.30 (si registrano circa 5.000 visitatori ogni anno).

Mentre la giornata dedicata alle persone con disabilità ed agli anziani quest’anno si svolgerà sabato 30 dicembre 2023, ove parteciperanno numerose associazioni. In tale giornata saranno presenti accompagnatori, per chi ha particolari difficoltà motorie, e guide che illustrano e descrivono le rappresentazioni sceniche; al termine del percorso i visitatori avranno la possibilità di indossare alcuni abiti del Presepe Vivente, divenendo così protagonisti dell’evento. Successivamente verrà svolto, presso la Comunità in Dialogo di Trivigliano, un convegno avente ad oggetto il tema della disabilità. Infine, verrà offerto a tutti i visitatori un pranzo a base di piatti tipici locali di Trivigliano, accompagnato dall’intrattenimento di gruppi folkloristici.

Il Sindaco, Gianluca Latini, esprime piena soddisfazione per essere riusciti a mantenere vivo questo evento molto sentito in tutta la provincia di Frosinone e ringrazia il Gruppo Presepe Vivente della Parrocchia Santa Maria Assunta di Trivigliano e tutti i cittadini del paese e di quelli limitrofi per la disponibilità e dedizione dimostrata. Un eccellente lavoro di squadra tra istituzioni e volontari per rendere l’evento suggestivo e magico.

Luca Reale

Correlati