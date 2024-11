Il Presepe Vivente di Trivigliano parteciperà al Presepe Vivente di Roma alla presenza di Papa Francesco

La soddisfazione del sindaco Latini: “Orgoglio per il nostro paese”.

Con grande orgoglio e soddisfazione, il Presepe Vivente di Trivigliano è stato invitato a partecipare al Presepe Vivente di Roma, un evento di grande rilievo che si terrà il prossimo 14 dicembre. L’occasione sarà resa ancora più speciale dalla presenza di Sua Santità Papa Francesco, che benedirà questa importante manifestazione natalizia, simbolo di fede, tradizione e unità. Il Presepe Vivente di Trivigliano, che da anni incanta visitatori e devoti con la sua autenticità e cura dei dettagli, rappresenterà con orgoglio il proprio territorio, portando a Roma un messaggio di pace e speranza. L’iniziativa evidenzia l’impegno della comunità nel preservare e valorizzare le tradizioni locali, e testimonia il riconoscimento di questa eccellenza anche in un contesto nazionale.

Il sindaco di Trivigliano, Gianluca Latini, ha espresso grande soddisfazione per l’invito: “Partecipare a un evento così significativo, alla presenza del Santo Padre, è motivo di immenso orgoglio per il nostro paese. Il Presepe Vivente di Trivigliano è il risultato dell’impegno e della passione di tanti cittadini, e questo riconoscimento ci sprona a proseguire nel valorizzare le nostre tradizioni. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa partecipazione, portando il nome di Trivigliano in un contesto così prestigioso”.

L’evento del 14 dicembre sarà un’occasione unica per consolidare il legame tra la comunità locale e la dimensione spirituale e culturale del Natale, e Trivigliano sarà protagonista di un momento che unirà simbolicamente il territorio alla Chiesa universale.

