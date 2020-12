Il presepe del Liceo di Ceccano, per rinascere dalla pandemia

Ci sono i simboli dei grandi maestri nel presepe del Liceo di Ceccano, ideato dal prof. Zomparelli per quello che vuole essere un grido di speranza e rinascita. Il vuoto dei banchi e della cattedra evidenziano il mappamondo con la mascherina, posto sulla cattedra vicino alle due colonne portanti fatte di libri impilati, che sorreggono il gruppo della natività inserito in una grotta naturale a ricordo della leonardesca Vergine delle Rocce. Il tutto è sovrastato dall’uovo della Sacra Conversazione di Piero della Francesca, simbolo della rinascita, mentre una cometa indica la via. A fare da cornice la Scuola di Atene di Raffaello, simbolo della verità del mondo delle idee, Platone, e delle verità terrene, Aristotele, con le divinità tutelari dell’arte, Apollo, e della scienza, Minerva. Sarà ancora la cultura a salvare l’uomo!

comunicato stampa