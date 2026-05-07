IL PREMIO STREGA ARRIVA A VEROLI IL 9 MAGGIO, ORE 18.30 CHIOSTRO DI SANT’AGOSTINO

Il 9 maggio Veroli ospiterà il Premio Strega 2026, nell’anno dell’80° anniversario di un riconoscimento che continua a segnare la storia della narrativa italiana e ad attraversarne le trasformazioni. La dozzina finalista dell’edizione 2026 sarà presentata presso il Chiostro di Sant’Agostino alle ore 18.30. Saranno Roberta Zaffi Borgetti e Paolo Sellari a moderare l’incontro con gli autori finalisti, protagonisti di una delle tappe più significative del panorama letterario italiano. L’iniziativa si inserisce in un percorso culturale che Veroli porta avanti durante tutto l’anno attraverso festival, incontri, attività condivise con scuole, associazioni e realtà del territorio. Un lavoro continuo che si riflette anche nel riconoscimento di Veroli “Città che legge” e nella partecipazione, per il secondo anno consecutivo, al Salone Internazionale del Libro di Torino, contribuendo a consolidare il ruolo della cultura come leva concreta di crescita e valorizzazione della Città. “La presenza del Premio Strega a Veroli assume un significato ancora più importante perché si inserisce dentro una programmazione culturale che portiamo avanti con continuità – dichiara il Sindaco Germano Caperna –. Festival, rassegne, incontri, percorsi trasversali dedicati ai linguaggi contemporanei hanno contribuito nel tempo a costruire una proposta culturale ampia, differenziata e riconoscibile. È questo lavoro costante che oggi permette a una tappa come quella del Premio Strega di trovare a Veroli un giusto e vivo palcoscenico. La cultura, per noi, è una vera infrastruttura sociale e cerchiamo di far viaggiare questa visione su progetti sempre più ambiziosi”. Questa serata, che siamo molto orgogliosi di ospitare, è il risultato di un percorso che negli anni ha dato alla nostra Città una direzione chiara – aggiunge l’Assessore alla Cultura Francesca Cerquozzi – Quando si parla di cultura come motore di una Città, spesso si richiama la necessità di un cambio di rotta. A Veroli quel salto di qualità lo abbiamo fatto, scegliendo di investire nella cultura non come evento, ma come prospettiva. Un impegno che oggi ci consente di essere dentro circuiti nazionali come il Premio Strega. Allo stesso tempo, questo percorso si sta aprendo sempre di più oltre i confini di Veroli, mettendo in rete esperienze e comunità e trasformando la cultura in una reale opportunità di crescita. Perché la sfida non riguarda una sola Città ma un intero territorio.”