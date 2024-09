Il porta a porta si espande: arriva nell’area stadio e mercato Verde al S. Valentino

Cisterna di Latina – È iniziata nei giorni scorsi, come preannunciato con avvisi, la rimozione delle isole ecologiche nelle nuove zone di espansione del servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Dopo via Roma e via D’Aquino, è ora giunto il momento dei tratti urbani di via Aprilia (incrocio via Nettuno), via Lombardia (di fronte lo Stadio Bartolani), via delle Province dove si trovano le isole ecologiche il cui funzionamento informatizzato non è da tempo attivo.

Hanno intanto già ricevuto, o stanno ricevendo nella loro cassetta della posta, le lettere informative propedeutiche alla consegna dei kit di contenitori, nelle seguenti zone: Via Gugliemo Marconi con tutte le traverse (Via Fleming, Meucci, Einstein ecc.), Via Enrico Fermi con tutte le traverse (Via Majorana, Via Galilei ecc.) e sono stati contattati gli amministratori dei condomini che insistono in questa zona.

Nei giorni scorsi, inoltre sono iniziati i sopralluoghi nella zona industriale, finalizzati all’avvio del porta a porta e alla rimozione dei cassonetti stradali anche di quest’area.

Prosegue, intanto, l’opera di manutenzione del verde pubblico.

Dopo aver interessato tutti gli edifici scolastici comunali, dal 9 al 21 settembre gli interventi di sfalcio e pulizia di marciapiedi e aiuole riguarderanno il quartiere San Valentino, proseguendo poi, fino alla fine del mese, nell’area mercato e zona artigianale.

«La raccolta differenziata a Cisterna sta cambiando passo – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’Ambiente, Lino Del Prete – e per questo ringraziamo gli operatori dell’azienda speciale Cisterna Ambiente e soprattutto i cittadini che stanno collaborando con senso civico e rispetto per l’ambiente».

