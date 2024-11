IL poker di equipaggi Prolinesport tutti al traguardo del Rally delle Marche

Lo scorso fine settimana si è disputato l’ultima gara del Campionato Italiano Rally Terra Il Rally delle Marche.

Al via del Rally marchigiano il Team Sammarinese Prolinesport al via con 4 equipaggi. Una gara che soddisfa molto il team per i risultati ottenuti tra i quali spicca la Seconda piazza nel Trofeo MRFTYRES dell’esperto Vagnini al confronto con il meglio del panorama RallyTerra.

Ecco il commento del Responsabile del Team.

che dire siamo molto soddisfatti dei risultati della stagione appena conclusa nel campionato italiano rally terra ringraziamo tutti quanti ci abbiano sostenuto o aiutato durante l’anno tutte e 4 le vetture schierate dal nostro team sono sono arrivate al traguardo senza problemi e questo ripaga il lavoro svolto sulle vetture per farle competere al meglio.

Jader Vagnini in coppia con Cefis Giulia sulla nostra skoda fabia R5 conquistano uno splendido 2º posto nel mrf thropy un risultato inaspettato per noi vista l’agguerrita concorrenza al via della serie con grandi nomi nel panorama nazionale.

Martinelli Samuele in coppia con Giancarla Guzzi sulla nostra Renault Clio R3 stavano facendo registrare tempi discreti sulle varie prove speciali e il pilota aveva riacquisito molta fiducia con la vettura dopo un po’ di tempo che non ci correva ma per un uscita di strada ha perso molto tempo e ciò lo ha fatto retrocedere in classifica.

Marco Mangiarotti con Gianni Armaducci sulla Renault Clio N3(di proprietà del pilota noi gli facciamo soltanto assistenza) entrambi continuano a fare km su strade molto belle in un ambiente agonistico che gli permette di divertirsi molto. mentre Manuel Manzi con Lo Giudice Marco il pilota non correva da tanto tempo e non vedeva l’ora di tornare ad assaporare il piacere delle corse e siamo molto felici che abbia potuto ritornare alle corse con il nostro team.

Un ringraziamento da parte di Prolinesport a tutti coloro rendono possibile tutto questo.

COMUNICATO STAMPA