Il plauso di Gianluca Quadrini per il sorano Marco Gemmiti, primo al Giffoni Festival

“Non posso che complimentarmi con Marco Gemmiti per aver dato vita ad un cortometraggio così emozionante e significativo che fa riflettere su quanto grande sia stata e continua ad essere la forza dei nostri giovani in un momento così delicato e particolare. Avere un’eccellenza del nostro territorio tra i partecipanti di uno dei più importanti festival internazionale come il Giffoni Festival e raggiungere la vittoria è motivo di grande orgoglio. Le mie congratulazioni anche all’IIS Tulliano di Arpino per aver collaborato alla creazione del cortometraggio.” Così Gianluca Quadrini, Presidente del gruppo provinciale di Forza italia, in una nota.

COMUNICATO STAMPA

