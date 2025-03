Il pilota di Rally Carnevale Gianluca sceglie Drc sport management per il 2025

New Entry. Oggi entra in DRC una vecchia conoscenza per chi ha creato questa Società.

È l’amico Gianluca Carnevale già D.S. all’epoca del Drakeracingclub.

Uno dei piloti del frusinate con molta esperienza corre da più di Vent’anni.

Ha guidato molte Auto con buoni risultati. Dagli esordi con la Uno Turbo e Renault 5 Gt Turbo,per poi salire su Citroen Saxo, Peugeot 106 nelle varie versioni,Ford Escort,Fiat Seicento nell’ultima stagione è Salito sulla nuova arma di casa Peugeot la 208 by Galiazzo (Nella Foto)con al fianco l’esperto navigatore Loreto Roccaccino.

Al 99% lavoro permettendo la coppia dovrebbero essere al via del Rally Terra di Argil e poi altre gare di zona.

Anche per Carnevale l’obbiettivo è dare visibilità sfruttando i nostri Canali Social.

Comunicato stampa DRCsportmanagement

📷 Luciano Pinchieri