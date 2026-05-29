Il pilota di Fontana Liri Emanuele Giannetti riparte dal Rally del Gargano

Il pilota di Fontana Liri pronto ad affrontare le strade del Gargano con la Skoda Fabia Rally2 del team Colombi, nel secondo round del CRZ Zona 8

Fontana Liri, 27 maggio 2026 – Emanuele Giannetti è pronto a tornare in azione nel Campionato di Zona 8 in occasione della 5ª edizione del Rally Costa del Gargano, secondo appuntamento della stagione del Crz8 in programma il 30 e 31 maggio a Manfredonia, sulle leggendarie strade del Gargano.

Il pilota di Fontana Liri, portacolori della scuderia Casarano Rally Team, sarà nuovamente al volante della Skoda Fabia Rally2 gommata Pirelli, preparata e seguita dal team Colombi. Ad affiancare Giannetti ci sarà il nuovo copilota, il veterano Gianluca Esposito.

Il Rally Costa del Gargano rappresenterà un banco di prova impegnativo, con circa 70 km di prove speciali distribuiti su due giornate di gara. Un percorso tecnico e selettivo che unirà tratti velocissimi, continui cambi di ritmo e sezioni molto guidate sulle strade della provincia di Foggia.

La gara entrerà nel vivo già venerdì con le ricognizioni. Sabato saranno in programma verifiche e shakedown, mentre la sera è prevista la partenza con le prime due prove speciali: “Macchia – Monte Sant’Angelo”, proposta in una versione più compatta di 5,33 km. Domenica il rally entrerà nel vivo con tre passaggi sulla spettacolare “Mattinata – Monte Sant’Angelo” di 14,78 km, una delle prove più affascinanti e impegnative del territorio garganico. A completare il percorso ci saranno i due passaggi sulla prova “Carbonara” di 7,47 km.

Il parco assistenza sarà ospitato presso il Centro Commerciale Gargano, punto nevralgico della competizione, dove team e meccanici lavoreranno senza sosta per supportare gli equipaggi durante tutto il weekend. Un appuntamento che promette adrenalina, spettacolo e grande partecipazione di pubblico.

«Sono felice di tornare al volante – commenta Emanuele – dopo qualche mese di stop. In abitacolo, per la prima volta, avrò Gianluca Esposito. Sappiamo di poter disporre di un pacchetto tecnico di assoluto livello e contiamo sulla grande professionalità e preparazione del Colombi Team, che rappresenta un grande valore aggiunto. Prepareremo questa gara con grande dedizione per farci trovare pronti quando si accenderà il semaforo verde della prima prova speciale di sabato. Il nostro obiettivo è partecipare al CRZ “