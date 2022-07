Il pilota di Arpino Taglione Matteo al Comando del Campionato Slalom Centro-Sud

Terza gara di Campionato per Matteo Taglione lo Slalom San Giuliano del Sannio ( Cb).

Il pilota di Arpino (Fr) con la Renault Clio by M&E Motorsport fa bottino pieno.

Lo abbiamo raggiunto telefonicamente nel dopo gara ecco cosa ci ha raccontato:

“La nostra gara inizia alle 10 con il giro di ricognizione, il mio intento era non forzare più di tanto in primis per la mancata conoscenza del percorso ed anche perché venivo da una gara dove lo stile di guida era ben diverso.

Nella prima manche due errori da parte mia mi hanno penalizzato facendomi uscire con lo stesso tempo della ricognizione, nella seconda manche ho iniziato a prendere feeling con la strada infatti siamo riusciti a togliere circa 2 secondi dal tempo della precedente.

Partiamo con la terza ed ultima manche che con qualche piccola modifica sulla macchina ci ha permesso di togliere circa un altro secondo e mezzo dalla seconda manche!

Beh che direi una gara un po’ in salita ma che nonostante qualche piccolo problema ci ha permesso di portare a casa la vittoria di classe, la vittoria di gruppo ed anche L’under 23… direi che meglio di così non poteva andare adesso ci concentriamo per la salerno-croce di cava di domenica 10 luglio dove l’obiettivo è portare a casa più punti possibili.

