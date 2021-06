Il piccolo Nicola è stato ritrovato vivo

E’ stato ritrovato il piccolo Nicola T.,bimbo di 21 mesi sparito dalla sua casa di Palazzuolo sul Senio, nel Mugello. Il bambino è stato ritrovato a circa tre chilometri da casa, accucciato ad aspettare che qualcuno lo andasse a prendere e chiamava mamma mamma… non si sa ancora quali siano le sue condizioni di salute ma dalle prime indiscrezioni fortunatamente sembra non essere in pericolo di vita. Lo cercavano da ieri mattina, dopo l’allarme lanciato dai genitori. Le ricerche, subito scattate dopo l’allarme lanciato dai genitori, sono state coordinate dai vigili del fuoco e dai carabinieri, hanno impegnato più di 200 persone, compresi moltissimi volontari che per tutta la giornata e la notte, hanno “battuto” i boschi attorno al gruppo di case alla Campanara, borgata che fa parte del Comune di Palazzuolo sul Senio. Oggi, dopo una notte di ricerche, dietro al caseificio che porta alla località Campanara ci sono ambulanze, i mezzi della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco arrivati fin da Livorno, il Soccorso alpino e pure tanti volontari. Il bambino è stato subito portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

