Il Pd che verrà: dai congressi in provincia di Frosinone la spinta verso un partito più aperto al civismo

Frosinone – Prosegue e si rafforza la fase congressuale del Partito Democratico in provincia di Frosinone, un passaggio cruciale di confronto politico e partecipazione che sta delineando il profilo del Pd del futuro. Si è conclusa l’ultima intensa giornata di congressi nei circoli di Cervaro, Vallecorsa, Ceccano, Roccasecca, Giuliano di Roma, Trevi nel Lazio, Isola del Liri, Ausonia, Pico, Veroli, Castro dei Volsci, Santopadre, Castrocielo e Ceprano, confermando una diffusa vitalità organizzativa e un forte coinvolgimento della base.

Dai dibattiti è emersa con chiarezza la volontà di costruire un Partito Democratico sempre più aperto, capace di dialogare con il civismo, le realtà associative e le migliori energie presenti nei territori. Un orientamento politico che guarda già ai prossimi appuntamenti elettorali, dalle regionali alle politiche, fino alle comunali di Frosinone.

A sottolineare il valore di questo percorso è stato il presidente del Partito Democratico del Lazio, Francesco De Angelis, che nel corso degli incontri – in particolare a Veroli – ha ribadito la necessità di un Pd rinnovato e inclusivo. «Dai congressi – ha affermato – emerge una forte volontà di costruire un Partito Democratico sempre più aperto al civismo e alle realtà del territorio, per dare vita a un progetto politico largo, credibile e condiviso».

Nel suo intervento, De Angelis ha inoltre confermato il pieno e convinto sostegno a Germano Caperna e al progetto civico che ha rappresentato la base di un importante successo elettorale. Un’esperienza che, ha ricordato, ha consentito di rafforzare la presenza del Pd in Consiglio comunale, con il passaggio da due a quattro consiglieri. «A quel percorso – ha aggiunto – il Partito Democratico ha dato e continua a dare il proprio contributo, riconoscendone il valore politico e amministrativo».

Lo sguardo è ora rivolto al futuro del centrosinistra. «Tocca a noi – ha concluso De Angelis – unire attorno a un progetto di rinnovamento e cambiamento tutte le forze civiche presenti nel territorio, per costruire un’alternativa solida e credibile, capace di interpretare i bisogni delle comunità locali». Un messaggio che sintetizza lo spirito di una fase congressuale che punta a fare del confronto e dell’apertura la base del Pd che verrà.

