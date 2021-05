Il Pataffio: al via i casting del film da girare tra i territori di Arpino e Vicalvi

In occasione dell’avvio delle riprese del film “Il Pataffio”, pubblichiamo il seguente comunicato stampa: Per film di prossima realizzazione “IL PATAFFIO” diretto da Francesco Lagi, prodotto da Vivo Film, nel cui cast sono presenti Alessandro Gassman, Valerio Mastandrea, Giorgio Tirabassi, cerchiamo FIGURAZIONI: • Uomini e donne dai 18 anni in su Le riprese del Film avranno luogo sui territori comunali di Vicalvi e Arpino nei mesi di giugno e luglio 2021. Come candidarsi: Per le modalità di selezione al provino, scrivere entro Domenica 9 Maggio a ilpataffiocomparse@gmail.com allegando due foto (un primo piano e una figura intera) e un video di presentazione, nome, cognome, età, comune di appartenenza e un numero telefonico. Le persone selezionate verranno contattate per un provino su appuntamento. I provini verranno effettuati nel rispetto delle normative anti-covid, nelle date: Martedì 11 – Mercoledì 12 Maggio presso Il Centro Sociale del Comune di Vicalvi in Contrada Delicata n. 75 Giovedì 13 Maggio presso la sede della Pro Loco di Arpino in Piazza Municipio n.46 Tutte le figurazioni selezionate, verranno retribuite secondo CCNL.

