Il Pastore e la Sua Chiesa, S.E.R. Gerardo Antonazzo Vescovo della Diocesi di Sora‑Cassino‑Aquino‑Pontecorvo

DI ANTONIO TANZILLI.

Chi è il vescovo

S.E.R. Mons. Gerardo Antonazzo, nato a Supersano (LE) il 20 maggio 1956, è ordinato sacerdote il 12 settembre 1981 nella diocesi di Ugento–Santa Maria di Leuca. Viene nominato vescovo di Sora–Cassino–Aquino–Pontecorvo il 22 gennaio 2013 ed è stato ordinato il 8 aprile 2013. Ricopre l’incarico con passione pastorale da oltre dieci anni .

Il territorio ecclesiale

La diocesi, situata principalmente in provincia di Frosinone, si estende anche nel Lazio meridionale, parte dell’Abruzzo e della Campania, per un’area complessiva di circa 2 000 km². Comprende 52 comuni del Frusinate, 7 comuni dell’Aquilano e 2 in provincia di Caserta. Conta 142 parrocchie suddivise in 8 zone pastorali: Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo, Atina, Balsorano, Cervaro, Isola del Liri .

Alla diocesi appartengono tre concattedrali: a Sora (Cattedrale di Santa Maria Assunta), ad Aquino (Concattedrale dei Santi Costanzo e Tommaso d’Aquino), a Pontecorvo (Concattedrale di San Bartolomeo), oltre alla nuova concattedrale di Cassino, elevata nel 2018 in seguito all’annessione delle parrocchie dell’abbazia territoriale di Montecassino .

Cenni storici

Le sedi episcopali di Sora e Aquino hanno origini antiche, risalenti al V secolo, mentre Pontecorvo fu eretta nel 1725 .

Il 27 giugno 1818 Papa Pio VII unì le diocesi di Sora, Aquino e Pontecorvo “aeque principaliter” .

Il 30 settembre 1986, il decreto Instantibus votis le fusiona definitivamente in “Sora‑Aquino‑Pontecorvo” .

Il 23 ottobre 2014 avviene l’incorporazione delle parrocchie dell’Abbazia territoriale di Montecassino, creando l’attuale configurazione e aggiungendo Cassino come concattedrale .

Santuari e patrimonio spirituale

Due importanti luoghi di culto si distinguono nella diocesi:

Il Santuario–Basilica Minore di Maria SS. di Canneto, nella media Val di Comino, elevato a basilica nel 2015 e proclamato patrono diocesano il 1° maggio 2024 da Mons. Antonazzo .

La Concattedrale di San Bartolomeo a Pontecorvo, ricostruita dopo la Seconda guerra mondiale, consacrata nel 1957 e dichiarata basilica minore nel 1958 .

Un pastore vicino alla gente

Nel giorno del suo compleanno, il 20 maggio 2025, la diocesi locale ha espresso gratitudine e preghiera per il suo pastore, sottolineando la sua guida attenta ai segni dei tempi e al cammino di fede delle comunità . Mons. Antonazzo è apprezzato per la sua vicinanza concreta ai fedeli, sostenendo iniziative di sinodalità, formazione e impegno sociale.

La diocesi di Sora‑Cassino‑Aquino‑Pontecorvo emerge come un territorio storico e complesso, custodito da un vescovo che con passione serve una comunità variegata e dinamica. Mons. Antonazzo rappresenta non solo l’erede di una tradizione antica, ma anche il leader di un presente impegnato nell’incontro, nella crescita spirituale e nella cura pastorale.