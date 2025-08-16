Il parroco che accoglie i randagi in chiesa per trovargli una famiglia: la missione di Padre João Paulo

In un mondo spesso segnato dall’indifferenza verso gli animali abbandonati, arriva una storia di straordinaria umanità e compassione. A renderla protagonista è Padre João Paulo Araujo Gomes, parroco della chiesa di Sant’Ana, a Gravatá, nello Stato brasiliano del Pernambuco, che ha scelto di aprire letteralmente le porte della sua parrocchia ai cani randagi del territorio.

Durante la messa domenicale, non è raro vedere cani sdraiati davanti all’altare o muoversi liberamente tra i banchi della chiesa. Non sono ospiti casuali, ma veri protagonisti dell’omelia: Padre João li presenta ai fedeli, racconta la loro storia e lancia un appello affinché qualcuno tra i presenti li accolga in famiglia. Un gesto semplice ma potente, che unisce fede, empatia e responsabilità civile.

“Dio ha creato gli animali per insegnarci l’amore incondizionato. E noi, come comunità cristiana, abbiamo il dovere di proteggerli”, afferma Padre João.

La sua attività è andata ben oltre i confini della parrocchia: nel tempo, il sacerdote ha collaborato con volontari locali per recuperare animali abbandonati, curarli, sfamarli e, soprattutto, dar loro una nuova possibilità. Molti dei cani accolti durante la messa trovano una casa grazie a questo insolito ma efficace “pulpito dell’adozione”.

L’iniziativa ha ricevuto attenzione internazionale e ha trasformato la chiesa di Sant’Ana in un simbolo di accoglienza e amore per tutte le creature viventi. Le immagini dei cani che riposano sereni tra le panche o ricevono carezze dai fedeli durante la funzione religiosa hanno fatto il giro del mondo, toccando cuori e accendendo riflessioni.

Oltre alla cura degli animali, il gesto di Padre João solleva un tema più ampio: il ruolo delle istituzioni religiose nella promozione del rispetto e della tutela della vita in ogni sua forma. In un Paese come il Brasile, dove il randagismo rappresenta una vera emergenza sociale, la sua iniziativa non solo dona speranza ai più deboli, ma suggerisce anche un modello replicabile di solidarietà e responsabilità.

Il messaggio è chiaro: ogni comunità, con piccoli gesti quotidiani, può contribuire a un cambiamento. E, come dimostra questa storia, anche un altare può diventare rifugio e punto di rinascita per chi, finora, ha conosciuto solo l’abbandono.

Fonte: [Kodami – Il prete che fa entrare i randagi in chiesa e li presenta ai fedeli per trovare loro una famiglia](https://www.kodami.it/il-prete-che-fa-entrare-i-randagi-in-chiesa-e-li-presenta-ai-fedeli-per-trovare-loro-una-famiglia/)

Foto: Kodami / Paróquia de Sant’Ana – Gravatá