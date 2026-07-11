Il Parco Naturale dei Monti Aurunci inaugura la nuova area playground presso il Santuario della Madonna della Civita

Lunedì 13 luglio 2026, alle ore 10:30, presso il Santuario della Madonna della Civita, nel Comune di Itri, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova area playground realizzata dall’Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci nell’ambito del programma promosso dalla Regione Lazio per la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nelle Aree Naturali Protette.

​Alla cerimonia interverranno l’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, il Sindaco del Comune di Itri, Andrea Di Biase, il Presidente dell’Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, il Direttore dell’Ente, Giorgio De Marchis ei il Rettore del Santuario della Madonna della Civita, Don Adriano Di Gesù.

L’intervento rientra nel programma approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale n. 856 del 31 ottobre 2024, che ha destinato complessivamente 850.000 euro agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette regionali per la realizzazione di nuove aree attrezzate dedicate allo sport e al tempo libero nei Comuni ricompresi nei territori dei Parchi regionali.

Nell’ambito di tale iniziativa, l’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci ha presentato un programma di interventi nei Comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia, ottenendo un finanziamento regionale pari a 70.833,00 euro, successivamente integrato con risorse proprie dell’Ente per la completa realizzazione delle opere previste.

L’area playground di Itri costituisce il primo intervento portato a compimento nell’ambito del programma e mette a disposizione della collettività uno spazio dedicato al gioco e al tempo libero dei bambini, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L’area è dotata di attrezzature ludiche, tra cui scivoli, altalene e strutture per l’arrampicata, oltre a una pavimentazione antitrauma certificata conforme alle norme europee EN 1176 ed EN 1177.

La realizzazione della nuova area playground rappresenta un intervento volto a migliorare la fruibilità del territorio e ad ampliare i servizi offerti all’interno dell’Area Naturale Protetta, favorendo una fruizione sostenibile degli spazi naturali e contribuendo a rendere il Parco sempre più accogliente e accessibile alle famiglie, ai cittadini e ai visitatori.

Parco naturale dei Monti Aurunci