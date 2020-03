Il Papa concede l’indulgenza plenaria. …

Il Papa, venerdì 27 marzo alle ore 18 , sul sagrato di San Pietro – al termine della preghiera ha impartito la benedizione Urbi et Orbi, cui è annessa l’Indulgenza plenaria secondo le condizioni previste dal recente decreto della Penitenzieria Apostolica [20 marzo 2020]. Se ti stai chiedendo cosa significa il termine indulgenza plenaria, sappi che, secondo la dottrina cattolica, è il modo in cui la Chiesa si fa carico dei peccati dai noi provocati, purificando la vita dei fedeli mediante la forza santificatrice di Gesù e dei Santi. L’indulgenza plenaria cancella quindi la pena temporale data dal sacerdote al fedele durante la confessione. Con l’indulgenza plenaria, sempre secondo la Chiesa Cattolica, scompare ogni male che abbiamo fatto perché Dio interviene direttamente per guarirne la ferita. Indulgenza plenaria spiegata con parole semplici …… Immagina di attaccare un quadro al muro. Immagina poi di toglierlo: il quadro effettivamente non c’è più, ma per appenderlo hai utilizzato un chiodo e ora sul muro è rimasto il buco. Sempre utilizzando questo esempio: durante la confessione viene cancellata la colpa (ossia il peccato che abbiamo fatto, nel nostro caso il quadro appeso sul muro), con l’indulgenza viene annullata anche la pena (ossia il buco nel muro). Con l’indulgenza plenaria Dio stesso interviene, cancellando tutto, anche lo stucco che abbiamo utilizzato per coprire il buco lasciato dal chiodo. La realtà intera viene guarita da Dio. Credo che questo avvenimento sia un momento storico ed epico per tutti noi cristiani, questo ci consentirà di purificare spirito e anima. #indulgenzaplenaria #papafrancesco.

di Antonio Gentile

