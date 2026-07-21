Il Papa a Montecassino, Quadrini: «Un evento di grazia per tutta la Ciociaria»

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«Ci sono momenti in cui la storia e la fede si fondono in un abbraccio indissolubile, e la presenza di Papa Leone XIV all’Abbazia di Montecassino è uno di questi straordinari eventi di grazia. Anche se avvenuta in forma privata, la venuta del Vicario di Cristo nella nostra amata provincia di Frosinone rappresenta un dono inestimabile per l’anima e la spiritualità di tutta la comunità ciociara».

​È con profonda devozione ed intensa emozione che il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, commenta la visita di Papa Leone XIV nel sacro cenobio benedettino.

​«Vedere il Santo Padre inumidirsi gli occhi e raccogliersi in fervida preghiera sulla tomba di San Benedetto e Santa Scolastica – sottolinea Quadrini – ci ricorda la profonda radice cristiana che alimenta il nostro popolo. In un’epoca segnata da fragilità e incertezze, il Papa ha scelto il cuore pulsante della nostra terra per invocare il dono della pace e della speranza. Montecassino, culla della civiltà occidentale, torna così ad ascendere a faro spirituale per l’umanità intera. Questo raccoglimento è un privilegio immenso che ci riempie la mente di gratitudine e lo spirito di un’immensa benedizione».

​Nel suo intervento, il dirigente provinciale e regionale ANCI ha voluto rivolgere una solenne benedizione di gratitudine ai custodi del luogo sacro:

​«Rivolgo il mio più reverente ed accorato ringraziamento al Reverendissimo Padre Abate di Montecassino, Dom Luca Fallica, e all’intera Comunità Monastica Benedettina. Con encomiabile virtù, discrezione e spirito di servizio, hanno saputo accogliere il Successore di Pietro, custodendo con sacro rispetto la riservatezza e la solennità di questa storica visita. A loro, e a quanti si sono spesi con devozione affinché questo incontro spirituale potesse realizzarsi, giunga la gratitudine più sentita dell’intero territorio. La presenza di Papa Leone XIV rimarrà impressa a caratteri d’oro nella memoria sacra della nostra Provincia».

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