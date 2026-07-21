Il Papa a Montecassino, Quadrini: «Un evento di grazia per tutta la Ciociaria»

​È con profonda devozione ed intensa emozione che il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, commenta la visita di Papa Leone XIV nel sacro cenobio benedettino.

​«Vedere il Santo Padre inumidirsi gli occhi e raccogliersi in fervida preghiera sulla tomba di San Benedetto e Santa Scolastica – sottolinea Quadrini – ci ricorda la profonda radice cristiana che alimenta il nostro popolo. In un’epoca segnata da fragilità e incertezze, il Papa ha scelto il cuore pulsante della nostra terra per invocare il dono della pace e della speranza. Montecassino, culla della civiltà occidentale, torna così ad ascendere a faro spirituale per l’umanità intera. Questo raccoglimento è un privilegio immenso che ci riempie la mente di gratitudine e lo spirito di un’immensa benedizione».

​Nel suo intervento, il dirigente provinciale e regionale ANCI ha voluto rivolgere una solenne benedizione di gratitudine ai custodi del luogo sacro:

​«Rivolgo il mio più reverente ed accorato ringraziamento al Reverendissimo Padre Abate di Montecassino, Dom Luca Fallica, e all’intera Comunità Monastica Benedettina. Con encomiabile virtù, discrezione e spirito di servizio, hanno saputo accogliere il Successore di Pietro, custodendo con sacro rispetto la riservatezza e la solennità di questa storica visita. A loro, e a quanti si sono spesi con devozione affinché questo incontro spirituale potesse realizzarsi, giunga la gratitudine più sentita dell’intero territorio. La presenza di Papa Leone XIV rimarrà impressa a caratteri d’oro nella memoria sacra della nostra Provincia».