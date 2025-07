Il Palio delle Contrade torna a Castelliri dopo 16 anni: il 19 luglio la sfida tra le quattro squadre storiche

Dopo ben sedici anni di attesa, Castelliri si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più amate e sentite: il Palio delle Contrade, in programma per sabato 19 luglio 2025. Un ritorno attesissimo, che promette emozioni, spirito di appartenenza e tanto divertimento, riportando al centro della scena cittadina la competizione tra le quattro contrade storiche del paese. A sfidarsi saranno: • Centro • Collasturo-San Lorenzo-Le Quadra • La Piana • Spica-Farneto Un appuntamento che mescola tradizione, sport e folklore, capace di coinvolgere intere generazioni e risvegliare l’orgoglio contradaiolo dei castellucciani. Ogni squadra sarà composta da atleti, giovani e veterani, pronti a dare il massimo per conquistare il titolo. Le sei gare in programma sono una miscela di abilità, forza, resistenza e, soprattutto, spirito di squadra. Ecco le prove che decreteranno la contrada vincitrice: 1. La gara della damigiana – una sfida di resistenza, tecnica e intesa tra quattro coppie che dovranno riempire una damigiana nel minor tempo possibile. 2. La corsa con il sacco – un classico dell’infanzia che torna in grande stile, tra salti, cadute e risate. 3. La corsa con la carriola – dove il mix di forza, velocità e resistenza sarà fondamentale. 4. La staffetta – una gara dinamica dove velocità e coordinazione saranno decisive. 5. Il tiro alla fune – pura forza e grinta in una sfida tutta muscoli e determinazione. 6. La gara degli spaghetti – tra le prove più originali e divertenti, con una componente gastronomica che strappa sorrisi e applausi. L’intera giornata sarà una festa popolare, con musica, stand gastronomici e animazione per tutte le età. Un’occasione unica per riscoprire lo spirito comunitario e l’identità di Castelliri, che con questo evento rinnova la sua memoria storica e culturale. L’appuntamento è quindi fissato: sabato 19 luglio 2025, il Palio delle Contrade tornerà a infiammare Castelliri. Che vinca la contrada migliore!

Correlati