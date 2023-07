Il palazzo comunale di Anagni ospita il convegno sulla Polizia Locale. Presente anche il delegato alla polizia provinciale, Gianluca Quadrini

Si è svolta presso la Sala della Ragione del Palazzo Comunale di Anagni il convegno sulla Polizia locale come risorsa del territorio. Ad intervenire, oltre il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, anche l’assessore regionale Luisa Regimenti, dibattendo sulla volontà di mettere in piedi una nuova legge regionale che prevede la riforma delle polizie locali. Presente in sala il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e delegato alla Polizia Provinciale, Gianluca Quadrini, che comunica la sua piena disponibilità a cooperare in maniera sinergica per l’applicazione di questa legge – “ un incontro tecnico sull’importante ruolo che la polizia svolge per il controllo dei territori e sui punti specifici al fine di potenziare questo organo.” Commenta Quadrini alla fine del convegno. “La proposta dell’assessore regionale Regimenti trova la mia piena approvazione oltre che la mia totale disponibilità a collaborare e lavorare insieme affinché venga dato un ruolo centrale e di rilievo ad un organo così importante come la Polizia Locale. In qualità di delegato alla polizia provinciale, è stata mia premura, insieme al comandante della polizia provinciale, l’ing Pierfrancesco Vona, indirizzare ai comuni della provincia di Frosinone, una lettera riguardante la convenzione tra la stessa provinciale e la polizia locale, dando la possibilità ai comuni di poter usufruire dei servizi messi a disposizione dal nostro ente per sopperire alle loro carenze. Perciò ritengo che la legge presentata dalla Regimenti vada a migliorare significativamente le condizioni di operatività oltre a garantire un servizio sempre più qualificato e professionale sul territorio.”

In conclusione Gianluca Quadrini afferma -“Mi preme fare un ringraziamento doveroso a nome di noi istituzioni e di tutti i cittadini agli agenti che quotidianamente operano sulle nostre strade per garantire sicurezza con massimo impegno e serietà. Migliorare le condizioni lavorative dei nostri uomini significa dare ulteriori garanzie ai cittadini.”

COMUNICATO STAMPA