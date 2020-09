Il PalaGlobo è aperto, tutti in palestra

Il PalaGlobo “Luca Polsinelli” ha aperto ufficialmente i suoi battenti, e da mercoledì 2 settembre, è tornato ad accogliere i suoi atleti e non solo.

Al via tutti i corsi del settore giovanile – Under 12 misto, Under 13/14/15/17/19 sia femminile che maschile, le attività del Progetto Sport 2020/2021 #CuoreFedePassione, e il Gruppo Master misto amatoriale.

A inaugurare l’inizio delle attività, alle ore 16, le ragazze Under 13/14/15 allenate dai coach Luca Vermiglio e Martina Cancelli, seguite dalle quote rosa Under 17 e 19 guidate da coach Salvatore Pica, con gli stessi turni che verranno ripetuti nella giornata di venerdì.

#TorniamoInPalestra, l’hashtag lanciato dalla Federazione Italiana Pallavolo, non è più una speranza, ma la certezza che l’Argos Volley da oggi può dare a tutti.

L’alacre quotidiano lavoro dello staff tecnico e societario si è perpetrato negli ultimi mesi a tamburo battente su tutti i diversi fronti che il presidente Enrico Vicini assieme al Patron Gino Giannetti, avevano programmato e resi noti per la stagione 2020/2021.

Tutte le energie dunque sono state indirizzate:

– verso il nuovo campionato di punta, quello di Serie C maschile, che inizierà i lavori di preparazione atletica la prossima settimana;

– verso l’attività ludica del minivolley, che comincerà ad accogliere i bambini tra i 5 e i 12 anni il prossimo 14 settembre, contestualmente alla ripresa dell’anno scolastico;

– verso il Progetto Sport 2020/2021 #CuoreFedePassione che da appuntamento ai ragazzi della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo possessori dei voucher, lunedì 7 settembre alle ore 16;

– verso il Gruppo Master misto amatoriale che calcherà il taraflex nelle serate di mercoledì e venerdì;

– verso l’Under 13/14/15 maschile in calendario il martedì e giovedì dalle ore 16 alle 17:30, sotto l’attenta e qualificata guida del nuovo coach Salvatore Izzo;

– verso l’Under 17 e 19 maschile sempre il martedì e giovedì ma dalle ore 17:45 alle 19:15 agli ordini di coach Chiara Ottaviani.

È ripartita dunque tutta la macchina Argos Volley, per permettere ai bambini/ragazzi del territorio di continuare a praticare pallavolo attraverso le attività quotidiane di allenamento e la disputa di almeno 11 diversi Campionati Provinciali in 6 diverse categorie.

Lo staff societario e quello tecnico, assicurando la massima ricettività in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 7 agosto 2020 e dunque dalla versione 7 (valida fino al 07/09/2020) del Protocollo per la ripresa delle attività della Federazione Italiana Pallavolo, ricorda a tutti gli atleti del settore giovanile di recarsi al PalaGlobo accompagnati da un genitore o tutore legale per la firma sull’autocertificazione, ed essere muniti di mascherina da indossare prima e al termine dell’allenamento, oltre che di un cambio scarpe da utilizzare solo per fare attività sportiva.

Per maggiori informazioni riguardo i corsi, le modalità di partecipazione, e l’organizzazione ricettiva rispetto all’attuale Protocollo in vigore circa la ripresa delle attività della Federazione Italiana Pallavolo, la segreteria dell’Argos Volley è aperta al pubblico presso il PalaGlobo “Luca Polsinelli”, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19, in alternativa è possibile contattare il seguente numero telefonico 348.0993650.

COMUNICATO STAMPA