Il padre muore d’infarto dopo una lite in casa, il figlio si sente in colpa e si uccide

Una tragedia nella tragedia quella accaduta nelle scorse ore, un doppio lutto di un uomo di 50 anni e un pensionato di 80 anni, si tratta di padre e figlio, dove la vicenda ha lasciato sconvolti i familiari e non solo.E’ successo a Fonzaso (Belluno), l’uomo 80enne al culmine di una discussione con il figlio 50enne sembra che abbia avuto un malore, un infarto improvviso ed è deceduto. Il figlio esce di casa, mentre la moglie del pensionato nel frattempo chiama i sanitari del 118 che giunti sul posto non possono fare altro che constatarne il decesso.Intanto vengono svolti i funerali dell’80enne ma del figlio,l’unico figlio della coppia, nessuna traccia.Passano giorni ed un escursionista nota un corpo in un dirupo non molto distante l’abitazione dei familiari, ed è proprio il corpo senza vita del 50enne. Per i carabinieri non c’è dubbio: si sarebbe trattato di suicidio.

Foto archivio