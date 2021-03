Il padre muore di Covid in ospedale: e la sua catena d’oro sparisce. L’ira del figlio: «È sciacallaggio»

Poco più di una settimana fa suo padre è morto per Covid, dopo un lungo ricovero all’ospedale di Vigevano: aveva 73 anni. Qualche giorno prima gli aveva inviato l’ultimo selfie, in cui indossava una catena d’oro che portava al collo e dalla quale non si separava mai: ma dopo la morte, quella catena d’oro è sparita. È la storia accaduta a Matteo Dolfini, 46 anni, che è rimasto sorpreso quando dall’ospedale, dopo la morte del papà avvenuta il 17 marzo, gli hanno restituito i suoi effetti personali: cellulare, caricabatteria e occhiali. Di quella catena d’oro, nessuna traccia. Quando l’uomo ha protestato, gli hanno risposto che il padre defunto non aveva alcuna catena. Lui allora ha mostrato il selfie che il padre gli aveva mandato dal letto d’ospedale pochi giorni prima di morire: si vede benissimo sotto il pigiama. Allora gli hanno detto che forse si era persa tra le lenzuola. Dolfini ha sporto denuncia ai carabinieri: «Io non posso dire che quella collana sia stata rubata perché non ne ho le prove – afferma – però posso dire che quello che è accaduto ha i contorni di un lurido atto di sciacallaggio». L’Asst di Pavia, da cui dipende l’ospedale di Vigevano, ha espresso rammarico ed avviato accertamenti interni.

FONTE leggo.it – FOTO WEB