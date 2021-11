Il nuovo prefetto di Frosinone Liguori incontra il presidente della Provincia

Nel primo giorno del suo insediamento in Ciociaria, il nuovo prefetto di Frosinone, il dottor Ernesto Liguori, ha fatto visita al presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo.

Cinquantanove anni, laureato in Giurisprudenza e docente di diritto penale alla Scuola Allievi della Polizia di Stato, Liguori è stato anche vice prefetto di Foggia, vicario nella Prefettura di Biella e Barletta-Andria-Trani e presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano – sezione di Monza e Brianza.

Accolto questa mattina a Palazzo Jacobucci dal presidente Pompeo, il nuovo prefetto ha espresso parole di apprezzamento per l’accoglienza ricevuta sul territorio. Da parte sua il presidente della Provincia ha illustrato gli aspetti più salienti e caratteristici della provincia: dalle realtà produttive e occupazionali, alle eccellenze nel settore della formazione e della cultura, passando per le peculiarità dei singoli Comuni. Un passaggio, anche in vista dell’imminente assemblea nazionale di Anci e Upi a Parma, Pompeo lo ha riservato al ruolo delle Province e alla battaglia, nell’Unione province italiane, per il riconoscimento di questi enti nelle funzioni chiave per i territori, a cominciare dal ruolo imprescindibile di ‘Casa dei Comuni’.

Il prefetto Liguori è stato, poi, accompagnato dal presidente in una visita di Palazzo Jacobucci, che ha particolarmente apprezzato per l’architettura e il patrimonio artistico-culturale in esso contenuto.

Al termine della visita, in cui entrambe le figure istituzionali hanno espresso la volontà e l’intenzione di continuare a collaborare in modo cordiale e concreto per la sicurezza e lo sviluppo del territorio, il presidente Pompeo ha omaggiato il prefetto Liguori di una litografia raffigurante il Palazzo dell’Amministrazione provinciale e di un volume fotografico sulla Ciociaria.

“Voglio ringraziare il Prefetto Liguori – ha detto Pompeo a margine dell’incontro – per la graditissima visita e soprattutto per l’estrema cordialità dimostrata nei confronti del territorio, delle istituzioni locali e della mia persona. Il rapporto che l’Ente ha sempre avuto con la Prefettura continuerà nel solco della collaborazione istituzionale e della stima reciproca. Al prefetto Liguori auguro un buon lavoro e rinnovo i miei personali auguri di benvenuto nella nostra provincia”.

