Il nuovo modello europeo: la militarizzazione come destino politico ed economico

Di Augusto D’Ambrogio

Non è un fantasma quello che attraversa oggi l’Europa e ne ipoteca il futuro: la militarizzazione del discorso politico e dell’economia. Un fenomeno che non si manifesta più come semplice deriva, ma come scelta strutturale, consapevole e programmata. L’industria della difesa, sostenuta da una retorica martellante e da un clima di paura alimentato ad arte, sta diventando la nuova architrave della costruzione europea.

Negli ultimi anni, il lessico della politica comunitaria ha subito una trasformazione profonda. Termini come difesa comune, autonomia strategica e resilienza militare hanno progressivamente sostituito parole come cooperazione, solidarietà e coesione sociale. L’Unione Europea, nata come progetto di pace e di equilibrio economico, sembra orientarsi verso una identità fondata sul riarmo e sulla deterrenza, più che sull’integrazione civile.

I numeri confermano questa tendenza. Gli investimenti militari europei sono cresciuti oltre ogni previsione, spinti dalle crisi internazionali e da una comunicazione pubblica che presenta l’aumento delle spese per la difesa come un dovere morale. Francia e Germania guidano la corsa, ma anche Paesi tradizionalmente più prudenti, come l’Italia, hanno approvato bilanci record per nuovi armamenti, droni e tecnologie belliche avanzate.

Non si tratta più di una risposta emergenziale, ma di una ristrutturazione permanente delle priorità politiche. I grandi gruppi industriali del settore – spesso partecipati dagli stessi Stati – sono ormai interlocutori privilegiati nei tavoli europei, influenzando scelte di bilancio e di indirizzo strategico. Nel frattempo, il dibattito pubblico si restringe: chi solleva dubbi viene spesso etichettato come ingenuo o anti-europeo.

Il rischio è quello di un’Europa che rinuncia alla propria vocazione originaria per inseguire la logica del conflitto permanente. Una trasformazione che non nasce dal basso, ma da vertici politici ed economici che convertono la paura in consenso e l’industria militare in futuro inevitabile.

L’Europa, che un tempo si voleva “potenza civile”, sembra ora marciare verso una nuova forma di potenza: armata, disciplinata e silenziosa. Una scelta che, più che garantire sicurezza, rischia di compromettere la libertà e la fiducia su cui si era costruito il sogno europeo.