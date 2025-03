Il nuovo dg Asl Frosinone Cavaliere incontra in Commissione Sanità la presidente Alessia Savo

La presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lazio, Alessia Savo, ha incontrato il nuovo direttore generale della Asl di Frosinone, il dottor Arturo Cavaliere, presidente della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO). Numerosi gli incarichi ricoperti in alcune delle strutture sanitarie italiane più riconosciute, tra cui l’Idi-Irccs, la Asl di Viterbo, il Policlinico Universitario Sant’Andrea e, recentemente, la nomina a direttore generale della Asl Roma 6.

“Quella del dottor Cavaliere – ha detto la presidente Savo a margine dell’incontro avuto con il nuovo direttore generale – è una nomina di grande equilibrio e di indiscussa lungimiranza, per la quale ringrazio il presidente Rocca, in un momento in cui la Asl di Frosinone si appresta a finalizzare un processo di trasformazione, rinnovamento e innalzamento della qualità di servizi e offerta sanitaria”.

Prosegue la Savo: “La fase di ricostruzione della sanità della nostra provincia che, all’indomani della pandemia e con il pesante retaggio del precedente governo di centrosinistra, ha dovuto far fronte a grandi criticità attraverso una gestione dell’emergenza improntata alla rapidità ma anche alla ricognizione delle maggiori complessità di questo territorio, ora deve proseguire lungo due direttrici: da un lato in termini di risposte agli utenti, dall’altro attraverso una visione strategico-programmatica che parte dalla riforma della medicina territoriale. L’epocale processo di rinnovamento e risanamento, avviato dal governo Rocca e ancora in corso, è stato attuato anche attraverso la nomina dei direttori generali alla guida delle più importanti Asl della nostra regione e che includono anche la provincia di Frosinone al centro dell’azione del Servizio Sanitario regionale. Con la nomina di una professionalità eccellente e di indiscusse capacità e competenze manageriali, ora sarà possibile finalizzare il percorso della piena realizzazione della qualità sanitaria che il nostro territorio merita e che noi abbiamo il dovere di assicurargli.

Voglio, quindi, ringraziare il presidente Rocca per aver individuato nella persona del presidente Sifo, Arturo Cavaliere, la figura chiave per realizzare appieno il rapporto tra gestione sanitaria, organizzazione dell’offerta e ascolto del territorio, raccogliendo sfide significative con il principale obiettivo di garantire servizi efficienti, tempestivi e accessibili a tutti i cittadini.

Al dottor Cavaliere, – conclude la Savo – ho espresso i miei più cordiali auguri di buon lavoro, garantendo sin d’ora la mia totale disponibilità, certa che il dialogo, il confronto e l’azione congiunta con la Regione Lazio e con la Commissione che presiedo siano punti di forza comuni per dare risposte al territorio e buona sanità a tutti i nostri utenti”.