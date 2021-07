Il nuovo acquisto dell’Asd Cassino Calcio, l’argentino Luis Fabian Galesio

Il reparto avanzato del Cassino Calcio si arricchisce di una pedina di notevole spessore. L’Asd Cassino Calcio è lieta di aver acquisito per la prossima stagione le prestazioni del calciatore argentino nativo di Cordoba, Luis Fabian Galesio. Parentesi esaltanti la scorsa stagione con Matese e Caldiero Terme, il forte attaccante classe 1993 si aggiunge alla carovana azzurra di Sandro Grossi. Ha tra le altre, vestito le casacche prestigiose di FC Messina ed in Argentina la maglia dell’Arsenal F.C. “Sono contento della mia scelta e super carico, ha dichiarato Galesio, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, parlando con il Presidente ed il suo vice sono stato immediatamente conquistato dal progetto che mi hanno illustrato, le idee sono ottime e la piazza importante, ho sentito che i tifosi azzurri sono molto caldi e io da argentino d’origine non posso che esserne felice. Vengo a Cassino con le idee chiare, lottare almeno per i play off. Sono entusiasta di poter lavorare con mister Grossi, un tecnico preparato di cui si parla un gran bene, capace di valorizzare al massimo il potenziale messo a disposizione dalla Società.” “Stiamo lavorando anche su altre situazioni, dichiara il vice Presidente Andrea Balsamo, certo l’arrivo di un calciatore del calibro di Galesio la dice lunga su quanto la nostra Società si stia impegnando per disputare l’anno venturo un campionato esaltante e soprattutto da protagonista”. Il Presidente Rossi è raggiante: “nel massimo rispetto del budget prefissato e sempre con l’idea fissa di valorizzare i giovani come negli anni passati, stiamo valutando anche altri ingressi in rosa, a breve renderemo note le nostre operazioni, Galesio è solo il primo tassello, il ragazzo oltre ad essere un valido atleta ha sposato senza esitare le nostre strategie e le ha condivise senza battere ciglio. Quest’anno oltre a valorizzare le nostre giovani promesse, puntiamo a disputare un campionato importante.” Mister Grossi così ha commentato la notizia dell’ingresso in rosa di Galesio, “dire che sono felice è riduttivo e ringrazio la Società per avermi accontentato, Galesio è l’attaccante che ogni allenatore vorrebbe avere, la nostra è una Società seria che tiene fede ad ogni tipo d’impegno, questo è il motivo per il quale ogni calciatore è felice di venire a giocare con noi. Non posso anticiparvi nulla ma con il DS Lillo e la Società stiamo avendo approcci interessanti e di spessore, non è escluso che nei prossimi giorni chiuderemo altre operazioni importanti, quest’anno puntiamo a fare un ottimo campionato e in tal senso chiedo ai tifosi di starci vicino”.

