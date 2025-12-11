Il Nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta: oltre 170 anni di eccellenza nella formazione marittima e sulla logistica

Open Day il 14 dicembre: un’occasione unica per conoscere da vicino l’istituto e i suoi percorsi di studio.

Con una storia che affonda le sue radici nel 1854, l’Istituto Nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta è oggi una delle scuole più antiche, prestigiose e riconosciute nel panorama dell’istruzione tecnica italiana. Da più di centosettant’anni forma generazioni di ufficiali di bordo, tecnici altamente specializzati, professionisti della logistica e figure che operano in tutti i settori dell’economia del mare. Una tradizione che non solo continua, ma che si rinnova attraverso una didattica moderna, laboratori avanzati e un rapporto diretto con le aziende e con il mondo produttivo nazionale e internazionale.

Il Caboto è da sempre la scuola del territorio che guarda lontano, capace di coniugare radici solide e innovazione continua. Le storiche sezioni di Coperta, Macchine ed Elettrotecnico rimangono il cuore della carriera marittima, formando giovani che potranno diventare ufficiali sulle navi mercantili, passeggeri e industriali. Accanto a questi percorsi, l’indirizzo Logistica 4.0 interpreta le nuove sfide globali che governano oggi il commercio internazionale: flussi, trasporti, piattaforme digitali, catene di distribuzione integrate. È un settore in espansione costante, che offre sbocchi immediati e una richiesta altissima di competenze.

Negli ultimi anni la scuola ha ulteriormente arricchito la propria offerta con potenziamenti che rappresentano un valore aggiunto raro nel panorama educativo nazionale: il biennio digitale, il percorso sportivo, la meccatronica e lo yacht design, ambiti che permettono agli studenti di sviluppare creatività, competenze tecniche e visione progettuale. L’adozione del modello DADA ha trasformato le aule in laboratori disciplinari moderni, rendendo la didattica più fluida, interattiva e partecipata. I simulatori di plancia e di sala macchine, gli ambienti digitali e le aule di logistica contribuiscono a un apprendimento che riproduce da vicino la realtà operativa del settore.

Dicembre diventa così un mese chiave per l’orientamento. Sabato 14 dicembre, dalle 10:30 alle 13:00, il Caboto aprirà le sue porte alle famiglie per un Open Day interamente dedicato alla scoperta dei laboratori, degli indirizzi e della vita scolastica dell’istituto. È un’occasione per vedere da vicino i simulatori, incontrare studenti e docenti e comprendere da subito il valore di un’offerta capace di unire tradizione, innovazione e sbocchi professionali concreti.Accanto all’Open Day, l’istituto ospiterà due appuntamenti culturali di rilievo: il 12 dicembre il concerto del pianista Federico Rovini dedicato al romanticismo pianistico italiano ed europeo, e il 13 dicembre il quarto incontro della stagione “Confronti” con Nilo Cardillo, dedicato al tema del “Bellum iustum” da Agostino a Tommaso. Due iniziative che confermano il ruolo del Caboto come luogo vivo, aperto e profondamente integrato nel tessuto culturale della città.Tradizione, innovazione, apertura al territorio e una visione educativa orientata al futuro: il Nautico “Giovanni Caboto” continua a essere una scelta solida e prestigiosa per chi sogna una carriera nel mare, nella logistica e nelle professioni della blue economy. L’Open Day del 14 dicembre rappresenta l’occasione ideale per scoprire da vicino una scuola che, da oltre 170 anni, prepara giovani pronti a navigare con competenza e responsabilità verso il proprio domani.