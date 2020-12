Radio Civita InBlu celebra il Natale 2020 tra musica, informazione e spiritualità. Anzitutto, la musica italiana e internazionale con le più belle canzoni del Natale, da ascoltare ad alto volume. Inoltre, una Maratona natalizia di ‘In Giro per il golfo’ in onda mercoledì 23 dicembre dalle ore 17.00, condotta dai giornalisti don Maurizio Di Rienzo e Giuseppe Del Signore. In onda anche gli auguri dei sindaci del Lazio sud.

L’informazione proseguirà con l’attenzione al contesto nazionale, grazie a Radio InBlu, e locale con la redazione del giornale radio e su radiocivitainblu.it. Infine, la spiritualità con la trasmissione delle celebrazioni festive delle Sante Messe in diretta sui media della Arcidiocesi di Gaeta, sulle pagine Facebook Arcidiocesi di Gaeta e Radio Civita InBlu, sui siti www.arcidiocesigaeta.it e www.radiocivitainblu.it.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road dal 1988, in onda nel basso Lazio e alta Campania. Radio Civita InBlu si ascolta in FM su 90.7 a Gaeta, Formia, Minturno, Baia Domizia e Cellole; FM 101.0 a Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga; FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina; FM 91.9 a Cellole, Sessa Aurunca, Castelforte e Santi Cosma e Damiano. Radio Civita InBlu si ascolta su radiocivitainblu.it e smart device. Radio Civita InBlu è direttamente collegata con l’ufficio per le comunicazioni sociali della Arcidiocesi di Gaeta. È sui social network più diffusi mentre i podcast sono distribuiti da Spreaker sulle maggiori piattaforme audio.

COMUNICATO STAMPA