Il musicista Michele d’Onofrio premiato con il ‘Wedding Awards 2023’ di Matrimonio.com

Quest’anno si celebra l’edizione numero 10 dei prestigiosi premi Wedding Awards assegnati da Matrimonio.com alle imprese del settore wedding. Nel 2022 si è avuto un boom di matrimoni dall’inizio della pandemia e questa edizione è stata anche un omaggio al duro lavoro svolto dalle imprese per la ripresa del settore nuziale. I Wedding Awards sono gli unici premi assegnati in base alle recensioni delle coppie sposate.

Michele d’Onofrio è tra le imprese premiate in questa edizione dei Wedding Awards 2023 nella categoria Musica, avendo ricevuto oltre 50 recensioni positive da parte delle coppie iscritte a Matrimonio.com. Michele d’Onofrio ha appena concluso un anno memorabile per il settore ed è stato premiato come uno dei migliori per la categoria “Musica”

“Ringrazio tutte le coppie che hanno scelto la mia Musica per il loro giorno più importante. È stato un anno importante, di duro lavoro e solo adesso ho l’opportunità di dirvi grazie. Ci tengo a dedicare questo importante riconoscimento a Tutti Voi che mi avete scelto lo scorso anno e anticipatamente a tutti coloro che mi sceglieranno in futuro. Siete la mia Forza!” ha affermato Michele d’Onofrio.

Il sito web matrimonio.com, leader nel settore nuziale in Italia, conta oltre 62.000 aziende registrate sul portale. Michele d’Onofrio è musicista, cantante, animatore e showman, dj, artista poliedrico e specializzato nell’intrattenimento di eventi, Michele D’Onofrio ha iniziato da giovanissimo con la musica dal vivo, studiando animazione professionale e wedding planning, diventando intrattenitore/animatore.

COMUNICATO STAMPA