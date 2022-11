Il Museo del Sax apre la sua stagione con il viaggio nella musica latino americana degli America Trio

Elizabeth Padron Figueredo Cantante, clarinettista e saxofonista cubana. Studia violoncello e più tarde si specializza in canto, clarinetto e musica di camera alla Scuola Nazionale di Musica dell’Avana (Cuba). Si è formata con importanti musicisti americani quali Victor Goines e Winton Marsalis e rinomati musicisti cubani come Enrique Lazaga, Emilio Morales e Alain Pérez. Anche come docente accumula molteplici esperienze in diverse scuole di musica importanti a Cuba, in Germania, Olanda e in Italia. Ha collaborato con importanti figure della musica cubana come Enrique Lazaga (percussionista, direttore dell’orchestra “La ritmo oriental”), Emilio Morales (pianista e compositore per la grandissima cantante Omara Portuondo), Rodolfo Argudin Peruchin, Juan Carlos Rojas “El Peje”, Lazaro Rivero “El Fino” ed altri importanti artisti internazionali come Fabiana Cozza. Francesco Di Gilio Pianista, compositore, arrangiatore italo-cileno. Studia composizione e si specializza in composizione per musica da film con Gianluca Podio, Ferdinando Nazzaro e Luca Spagnoletti. Si specializza in pianoforte jazz con Riccardo Biseo e Claudio Colasazza e frequenta masterclass con Kenny Barron, Kenny Werner, Salvatore Bonafede, Naurizio Giammarco, Enrico Pieranunzi e Giovanni Tommaso. Come compositore ha all’attivo diversi cortometraggi realizzati in collaborazione con la N.U.C.T. e Libera Università del Cinema. Come pianista, ha collaborato con voci del calibro di Norma Wistone, Sheila Jordan, Susanna Stivali, Gretchen Parlato, Beverly Louis, Simona Patitucci, Joy Garrison, Alvaro Atehortua, Carlos Paz, Badara Seck, Pierluca Buonfrate, spaziando dalla musica gospel, jazz, swing, blues all’afro e al latin, la bossa nova il samba lo choro fino al folklore latinoamericano. Moises Matos Musicista colombiano, multi-percussionista, folclorista e strumentista, amante dei ritmi folclori caraibici, ha partecipato a diversi festival di musica tradizionale, dal Messico alla Colombia, arrivando in Italia nel 2018. Ha approfondito lo studio dei ritmi brasiliani ed andini fondendo diversi generi tra loro nel suo set ibrido di percussioni che usa nei diversi spettacoli e in diverse formazioni attive tra le quali “Latin Tram Quartet”, “America Trio” e “Puerta Bohemia”. Viaggia tra Sardegna, Lazio e Calabria con il gruppo di danza e musica “Grupos tradicionales de las costas pacifica y atlantica colombiana” ed è un profondo conoscitore delle tecniche di accordatura e costruzione di strumenti di percussione come congas, tamburi tradizionali colombiani e percussioni afro-discendenti. Ha partecipato a numerosi festival tra i quali “Sciampita in Tour”, “Ittiri Folk” in Sardegna, “Sagra delle Regne” a Minuturno, il “Festival Internazionale del Floclore” in Calabria, il “Festivales de la canción de aprendices SENA” in Colombia e il “Festival Internacional del Folclor Zacatecas” in Mexico. COMUNICATO STAMPA