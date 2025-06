Il Movimento di Porretta incontra il nuovo DG Cavaliere

Il 16 giugno 2025, noi del Movimento Civico Sanità e Territorio abbiamo avuto un incontro col nuovo Direttore Generale della Asl di Frosinone, dottor Arturo Cavaliere, nel corso del quale abbiamo posto alcune problematiche relative all’ospedale SS. Trinità di Sora. Ma prima di passare al merito, vogliamo innanzitutto ringraziare il Direttore per la cordiale accoglienza, a tratti informale, che ci ha consentito di esporre in tutta serenità le nostre proposte ed argomentazioni, da lui annotate con grande attenzione ed interesse. Nel merito, abbiamo prima di tutto ricordato l’iter già in corso per l’assegnazione della Tac/Pet all’ospedale di Sora, assegnazione già discussa e condivisa con i suoi precedessori, per la quale la Asl di Frosinone aveva già avviato tutte le procedure. A queste, mancava l’ultimo passaggio, ossia la richiesta presso la Regione Lazio. Allo scopo di velocizzarne il disbrigo, quindi, gli abbiamo fornito tutta la cospicua documentazione prodotta fino ad ora. Altra questione posta, attiene alla scadenza di alcuni contratti di Primari presso i reparti del SS. Trinità, senza il cui rinnovo si rischia di trasmettere un senso di precarietà che certo non giova al corretto e proficuo svolgimento di un servizio della sanità pubblica. Il Direttore Genrale ha quindi convenuto sulla necessità del loro celere rinnovo. Inoltre, quale ulteriore atto teso all’eliminazione di tale deleteria precarietà, ci ha informato della imminente pubblicazione di bandi per i nuovi primari, necessari in quei reparti attualmente diretti dai fancenti-funzione. Infine, abbiamo convenuto che si adopererà per affrontare e risolvere le problematiche presenti presso il reparto di Endoscopia Digestiva e vie Biliari, affinchè si possano eliminare gli intollerabili pellegrinaggi a Roma, per fare ciò che, con qualche accorgimento organizzativo e qualche piccola dotazione tecnologica, sarebbe possibile fare a Sora (come in effetti si è fatto per lungo tempo, pur se fra molte difficoltà). Ma, probabilmente, per noi la parte più significativa dell’incontro è stato il commiato che il dottor Cavaliere ci ha riservato, chiosando la discussione con un rassicurante “Potete contarci”. E a noi basta la parola.

Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

Correlati