Il Movimento Civico Sanità e Territorio di Sora incontra il DG dell’Asl Arturo Cavaliere

La gratificazione di essere utili ai nostri concittadini è l’unica energia che spinge noi del Movimento Civico Sanità e Territorio ad essere costantemente impegnati nella politica territoriale. In questo ambito, la politica della sanità pubblica è senz’altro il nostro principale impegno, essendo la salute il primo dei diritti di ogni cittadino. Perciò, anche a seguito delle polemiche dei giorni scorsi sulla presunta chiusura estiva del reparto di Ortopedia del SS. Trintà, ieri abbiamo incontrato di nuovo il Direttore Generale della Asl di Frosinone, dottor Arturo Cavaliere, per affrontare la problematica, oltre che per dare seguito alla discussione già avviata nel corso del precedente incontro. Come si ricorderà, qualche giorno fa sono circolate voci incontrollate secondo cui quel reparto sarebbe rimasto chiuso per consentire ai medici ivi impegnati di godere delle ferie. In realtà, come ci ha informati il DG, già da quindici giorni la Asl di Frosinone ha bandito una “richiesta di manifestazione d’interesse” per quattro medici, rivolta a professionisti esterni alla Asl, proprio allo scopo di coprire i reparti di Ortopedia nel periodo estivo. Due dei quattro medici, infatti, sono destinati all’Ospedale di Sora. Secondo nostre informazioni, i due medici destinati a Sora si sono già resi disponibili, e nei prossimi giorni la Asl provvederà all’ufficializzazione dell’incarico, garantendo così la normale attività del reparto per l’intero periodo estivo. Intanto, approfittando dell’incontro, abbiamo rinnovato al DG la richiesta di coprire il posto vacante di Medico Legale presso la struttura di Sora, come previsto dall’attuale organigramma. Criticare la sanità pubblica è in un certo senso doveroso, per evitare che passino sotto silenzio disfunzioni e politiche sbagliate, ma denigrarla a prescindere arreca danno ad essa e fa sorgere il sospetto che la critica serva più a favorire interessi privati che a preservare quello pubblico. Noi, da parte nostra, non rinunceremo mai alla critica, ma ancor meno all’impegno costante per preservare un interesse fondamentale per tutti.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

