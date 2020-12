Il mito del risveglio muscolare, per una vita senza stress

Tante ore di riposo, un buon caffè e una ricca colazione . Gli ingredienti per iniziare al meglio la giornata? Sembrerebbero esserci tutti, o quasi. Perché a volte, per completare il risveglio, servono anche… i muscoli. Nessuno sforzo esagerato, soltanto qualche minuto di pazienza e buona volontà.

I BENEFICI – Il risveglio muscolare è un programma di ginnastica mattutina, utile a preparare il corpo agli sforzi della giornata. Un tipo di allenamento che lavora su coordinazione, tonificazione e allungamento dei muscoli, non trascurando l’endurance (la capacità di sostenere nel tempo un’attività fisica intensa). Chiunque, almeno una volta nella vita, ne ha sentito parlare. Presentato come toccasana, aiuta lo stato d’animo personale e stimola il benessere fisico e mentale, aumentando la produzione di endorfina e diminuendo il livello di cortisolo (l’ormone causa dello stress). Oltre che per contrastare il cattivo umore , è consigliato per “destare” muscoli e cervello addormentati nei primissimi momenti del mattino. Un metodo dinamico per sollecitare le abilità fisiche e intellettuali ed eliminare le tossine, attraverso una maggiore ossigenazione dell’organismo. Praticato con costanza e associato ad almeno un’altra attività sportiva, accelera il metabolismo e accresce la capacità di bruciare calorie. È suggerito per acquisire una maggiore percezione del proprio corpo e la consapevolezza del proprio respiro.

IN COSA CONSISTE – Comprende poche e semplici attività. Movimenti ampi, fluidi e in grado di riscaldare e tonificare la muscolatura. Dai vari tipi di squat alle circonduzioni di braccia e piedi, passando per esercizi di allungamento (stretching) e marcia sul posto, le combinazioni possibili sono infinite, ma conta soprattutto fare gesti lenti per non rischiare stiramenti o contratture a freddo. Ne consegue che il principio fondamentale sia quello di evitare la forzatura, facendo grande attenzione al controllo della respirazione. Per calmare la mente e ottimizzare ogni fase del lavoro. È inoltre importante coinvolgere la “cintura addominale”, ascoltando i segnali del fisico in caso di problemi alla schiena, alle ginocchia o alle spalle e cercare di allenarsi con la luce naturale per abbassare i livelli di melatonina (l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia).

COME INIZIARE – Per riattivare la circolazione e “svegliare” il corpo basta poco. Un allenamento base può comprendere tre serie di saltelli a piedi uniti (5, 10, 15 balzi in successione), con 30 secondi di riposo tra una sequenza e l’altra. Si può poi proseguire con altre tre serie di saltelli, stavolta a gambe divaricate (con le stesse modalità del primo esercizio) e chiudere con 3 minuti di corsa sul posto. Insomma, niente di troppo complicato… foto e fonte gazzetta.it