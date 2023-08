Il Ministro Musumeci incontra i Sindaci delle isole ponziane con il Presidente Acampora

Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci è stato in visita ufficiale sull’isola di Ponza, dove ha incontrato il Sindaco Francesco Ambrosino e il Sindaco di Ventotene Carmine Caputo, accompagnato dal Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora.

“Le isole minori rappresentano un tema centrale nelle politiche di sviluppo dell’Economia del Mare e necessitano di azioni mirate di sostegno in particolare in materia di potenziamento dei trasporti, approvvigionamento energetico e turismo. – Ha sottolineato Giovanni Acampora. È per questo motivo – ha aggiunto Acampora – che occupano uno spazio di rilievo nel Piano del mare, approvato lunedì dal CIPOM e che sono al centro del lavoro che stiamo portando avanti, in collaborazione con l’ANCIM, successivamente all’ultimo Summit Blue Forum”.

“Tutti conoscono la bellezza delle piccole isole nei mesi estivi, ma pochi sanno quanto sia complicato vivere e lavorare su queste isole nei mesi invernali con problemi e disagi legati anche ai servizi essenziali. Uno dei temi al centro dell’attenzione del governo è proprio questo e, come Ministro, sto lavorando ad un progetto di sviluppo e di rilancio dell’economia del Mare, che abbia come protagoniste proprio le piccole isole. Continueremo a lavorare di concerto con i sindaci e ad ascoltare le loro esigenze”. – Ha commentato il Ministro Nello Musumeci.

comunicato stampa