Il “Millennium Duo” incanta il pubblico di Arpino

La scorsa Domenica 12 dicembre, nella Chiesa di S. Michele Arcangelo di Arpino, si è tenuto il concerto per i festeggiamenti in onore della SS. Madonna di Loreto, patrona della Città. L’evento, organizzato in collaborazione tra la Collegiata di San Michele Arcangelo, l’ Amministrazione Comunale e l’ Associazione Pro Loco, ha visto come protagonista il “Millennium Duo”, composto dai Maestri Fabio Angelo Colajanni al flauto e all’ ottavino e Catello Milo al pianoforte. Gli artisti hanno proposto un lungo viaggio musicale attraverso le melodie del grande cinema d’autore, proponendo al pubblico celebri colonne sonore di musica cinematografica come quelle dei maestri: Morricone, Piovani, Rota e Mancini. E’ stata altresì presentata una versione inedita dell’Ave Maria composta dal Maestro Catello Milo , dedicata appositamente alla Madonna di Loreto di Arpino. L’evento culturale, presentato da Tonino Bernardelli è stato presenziato dal Sindaco della Città di Arpino, Renato Rea.

