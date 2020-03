Il messaggio di cordoglio del presidente della Provincia, Pompeo, alla famiglia di Franco Meloni

Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, il vicepresidente Luigi Vacana e tutti i consiglieri provinciali esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia Meloni per la scomparsa di Franco, consigliere provinciale nel quinquennio 1985/90, assessore alla Cultura del Comune di Paliano e presidente della Usl di Anagni. Un uomo di grande cultura, al servizio di un territorio in tutti i ruoli che ha rivestito, da quello professionale a quello politico passando per l’attività amministrativa. Lucido esempio per tutti di una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e all’intera comunità territoriale.

COMUNICATO STAMPA

Correlati