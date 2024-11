Il mercato settimanale di Roccasecca nell’albo regionale dei mercati storici

Riconosciuto il marchio di bottega storica anche a tredici esercizi commerciali con più di cinquant’anni di attività

Il sindaco Sacco: “Grazie alla collaborazione con l’A.N.A. – Ugl. Possiamo presentare progetti per tutelare, promuovere e valorizzare queste ricchezze”

Dopo la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il presidente dell’Associazione Nazionale Ambulanti – U.G.L. Ivano Zonetti per valorizzare le attività commerciali, ecco il primo risultato per il Comune di Roccasecca che ha partecipato al censimento regionale per le fiere, i mercati e le botteghe storiche.

Il mercato settimanale della città ha ottenuto il riconoscimento di mercato storico dalla Regione Lazio, in quanto attestato già nei documenti del 1582.

Oltre al mercato, hanno ottenuto il riconoscimento di bottega storica, tredici esercizi commerciali che operano da più di cinquant’anni.

Attraverso tali riconoscimenti, il Comune potrà presentare progetti per il finanziamento di azioni tese a tutelare, valorizzare e promuovere sia il mercato che le attività storiche.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: “Voglio ringraziare l’associazione Nazionale Ambulanti Ugl per il prezioso supporto e tutte le attività commerciali che hanno aderito al censimento. Il riconoscimento di mercato storico è un punto di partenza per tutelare questa tradizione del nostro commercio, così come sono importanti le possibilità che si aprono per le attività che hanno ottenuto il marchio di bottega storica”.

“Ora dobbiamo passare alla fase operativa nella quale definire le linee di intervento per sfruttare al meglio il riconoscimento che – lasciatemelo dire – non riguarda solamente l’aspetto commerciale ed economico delle attività, ma anche quello storico e di incontro e scambio. Il mercato e le botteghe infatti rappresentano quella dimensione più umana e sentimentale che è rimasta nel cuore di tutti e della quale tutti conserviamo un piacevole ricordo”.

“Come Assessore al commercio – ha detto Glauco Bove – sono molto contento e soddisfatto per il grande risultato raggiunto .Quando si lavora con impegno e passione, quando si ha conoscenza diretta della materia, i risultati arrivano. Ripartiamo da questo primo passo per valorizzare il nostro mercato e tutte le attività commerciali”.

COMUNICATO STAMPA