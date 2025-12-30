Il Mercato di Comunità della Valle di Comino: appuntamento il 4 gennaio 2026 a Gallinaro

Il Mercato di Comunità della Valle di Comino
Il Mercato di Comunità della Valle di Comino torna con un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali, della filiera corta e dell’agricoltura sostenibile. L’evento si svolgerà domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 9:00 alle 16:00, in Via San Gerardo, nel comune di Gallinaro.

L’iniziativa, promossa dal Biodistretto della Valle di Comino in collaborazione con il Comune di Gallinaro, rappresenta un importante momento di incontro tra produttori e cittadini, con l’obiettivo di sostenere l’economia locale e promuovere un modello di consumo consapevole e responsabile. Bellissima iniziativa prevista a favore di bambini e famiglie: una befana sarà presente al mercato e porterà dolci sorprese a tutti i presenti.

Il mercato ospiterà aziende biologiche del territorio e produttori selezionati, con una ricca offerta di prodotti tipici, eccellenze agroalimentari, specialità DOP e DOC, frutto del lavoro e della tradizione della Valle di Comino. Un’occasione per riscoprire sapori autentici, conoscere da vicino le realtà produttive locali e rafforzare il legame tra comunità, territorio e ambiente. Ospite speciale sarà l’Azienda Agricola Biologica Il Maggese di Minturno con i suoi agrumi biologici.

“La giornata – ha spiegato il presidente Rocco Franciosa – sarà arricchita da iniziative a sorpresa, pensate per rendere l’esperienza del mercato ancora più coinvolgente e adatta a tutte le fasce di età, in un clima di convivialità e partecipazione. Il Mercato di Comunità della Valle di Comino si conferma così uno strumento di promozione territoriale e culturale, capace di coniugare qualità, sostenibilità e coesione sociale”.

