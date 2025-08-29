Il martirio di San Giovanni Battista: profeta della verità e testimone della fede

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

Il contesto storico

Giovanni Battista predicava nel deserto di Giudea, invitando il popolo alla conversione e al battesimo come segno di purificazione. La sua voce profetica non temeva i potenti: denunciò apertamente il comportamento del tetrarca Erode Antipa, che aveva preso in moglie Erodiade, già sposa di suo fratello Filippo. Questo gesto, contrario alla Legge ebraica, attirò l’indignazione del profeta.

La prigionia e l’odio di Erodiade

A causa delle sue denunce, Giovanni fu imprigionato nella fortezza di Macheronte. Erode, pur temendo la sua influenza, esitava a metterlo a morte, riconoscendo in lui un uomo giusto e santo. Ma Erodiade nutriva contro Giovanni un rancore implacabile: vedeva in lui l’ostacolo al suo potere e al suo legame con Erode.

La festa di Erode e la richiesta fatale

Il Vangelo racconta che, in occasione del suo compleanno, Erode organizzò un banchetto sontuoso. Durante i festeggiamenti, la figlia di Erodiade danzò davanti al tetrarca e agli invitati, suscitando grande compiacimento. Preso dall’entusiasmo, Erode promise di concederle qualsiasi cosa avesse chiesto, “anche la metà del regno”. Consigliata dalla madre, la giovane domandò la testa di Giovanni Battista su un vassoio.

Il martirio

Erode, pur turbato, non volle contraddire la richiesta davanti ai convitati. Ordinò quindi la decapitazione di Giovanni. Così, nella prigione, il precursore di Cristo versò il suo sangue per la verità. I discepoli di Giovanni recuperarono il suo corpo e lo seppellirono con devozione.

Significato spirituale

Il martirio di San Giovanni Battista non è solo un fatto storico, ma un segno profetico: egli morì come testimone della fedeltà a Dio e della difesa della legge morale. Giovanni anticipa così la sorte di Cristo stesso, che offrirà la vita sulla croce. La Chiesa lo venera come “voce che grida nel deserto”, modello di coerenza e di coraggio, pronto a dare la vita pur di non tradire la verità..

San Giovanni Battista, precursore di Cristo, occupa un posto unico nella storia della salvezza. La sua missione profetica, segnata da austerità e coraggio, si concluse con il martirio: una morte ingiusta che testimonia la fedeltà assoluta alla verità.