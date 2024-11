Il Maresciallo Ordinario Vincenzo CRISPINO va’ in pensione

Il Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, Vincenzo CRISPINO, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Boville Ernica (FR), lascia la Benemerita dopo più di 41 anni di onorato servizio.

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1983 quale Carabiniere Ausiliario, ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Appena diciannovenne, terminato il corso di formazione, viene destinato al 10° Battaglione Campania. Nell’anno 1984 diventa Carabiniere Effettivo ed al termine del corso di rafferma viene destinato alla Stazione Carabinieri di Sora (FR). Nel 1990 viene trasferito presso il Reparto Operativo dell’allora Gruppo Carabinieri di Frosinone e poi presso la Stazione CC di Boville Ernica. Nel 1998, vincitore di concorso, frequenta il corso per Sottufficiali presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, al termine del quale viene trasferito presso la Stazione CC di Isola del Liri dove rimarrà fino al 2015 per poi passare al Nucleo Operativo della Compagnia CC di Sora. Nel 2021 vince il concorso per allievi Marescialli e, dopo aver frequentato il previsto corso di formazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, viene trasferito presso la Stazione CC di Boville Ernica, dove ha prestato servizio fino ad oggi.

Nel corso degli anni, consegue ottimi risultati operativi, riscuotendo riconoscimenti sia dalla cittadinanza dei paesi dove ha prestato servizio che dai superiori.

“Sono onorato di aver dato il mio contributo nell’Arma dei Carabinieri per ben 41 anni al servizio del cittadino e a supporto dei colleghi più giovani ed è all’Arma che devo tanto”. Queste le parole pronunciate dal Maresciallo Crispino durante il saluto di commiato. Il sottufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Mattioli Gabriele, che ha suggellato il momento con delle espressioni di elogio e di plauso e dal Comandante della Compagnia di Alatri, Cap. Rosano Leonardo oltre che da tutti i colleghi con una commossa e sentita cerimonia.

COMUNICATO STAMPA