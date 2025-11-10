IL MARESCIALLO GUIDO LANNA ASSUME IL COMANDO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI SGURGOLA

Nei giorni scorsi il Maresciallo Guido Lanna, neo Comandante della Stazione Carabinieri di Sgurgola (FR), è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Col. Gabriele MATTIOLI. Il Maresciallo Guido LANNA, originario della provincia di Roma, vanta un importante bagaglio professionale frutto dell’esperienza ultra trentennale di servizio attivo nell’arma dei Carabinieri espletato in diversi reparti delle Legioni Carabinieri Toscana e del Lazio. Dal mese di maggio c.a. ha retto, in sede vacante, il Comando della Stazione di Carpineto Romano, dove ultimamente ha condotto una brillante attività di Polizia Giudiziaria conclusasi con l’arresto di un uomo che aveva trasformato la sua casa in una vera e propria piantagione domestica, procedendo al sequestro di 10 Kg. di marjuana.Al Maresciallo Guido LANNA sono giunti gli auguri dei colleghi della Provincia per il nuovo, delicato e altresì gratificante incarico. Il Colonnello Gabriele MATTIOLI, dopo avere evidenziato le peculiarità e le notevoli responsabilità che comporta l’incarico di Comandante di Stazione, ha augurato al Maresciallo LANNA un caloroso “in bocca al lupo”.

