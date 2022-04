Il Maresciallo Emilio Limone a Macchiagodena con “Sfogliando una fiamma. Storia letteraria dei Carabinieri”

Le apparizioni dei carabinieri tra le pagine dei libri, dall’Ottocento ad oggi. Gli atti eroici dell’Arma. Venerdì 29 aprile 2022, alle ore 18, alla Biblioteca comunale di Macchiagodena, si terrà la presentazione del libro “Sfogliando una fiamma. Storia letteraria dei Carabinieri” (Ianieri Edizioni), scritto da Emilio Limone, maresciallo dei carabinieri e giornalista pubblicista. Saluti del sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone; dialogherà con l’autore il giornalista e direttore di CinqueW News, Giuseppe Rapuano. Presenti in sala rappresentanti delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, delle Istituzioni civili e militari.

(colleghi, solo per voi questo, quello che so io fino ad oggi: presenti, tra gli altri, la tenente colonnello Margherita Cretella (biodiversità), che farà un intervento, il comandante Vincenzo Maresca, che farà un intervento, carabinieri da Napoli in rappresentanza del comandante, rappresentanti della Guardia di finanza di Isernia)

