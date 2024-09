Il Maresciallo Capo PIETROIUSTI Leonardo lascia la Stazione Carabinieri di Trevi Nel Lazio

Il Maresciallo Capo PIETROIUSTI Leonardo, dopo tre anni lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Trevi Nel Lazio per trasferirsi nella provincia dell’Aquila.

Arruolato nella Benemerita nel settembre del 2011, ha frequentato il 1° Corso Triennale Allievi Marescialli e Brigadieri presso il 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri (Rm) fino all’agosto del 2013. Successivamente ha frequentato l’ultimo anno di corso di perfezionamento fino al conseguimento della Laurea Triennale in Scienze Giuridiche della Sicurezza presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Dall’agosto del 2014 e fino all’aprile del 2018 ha ricoperto l’incarico di Addetto al Comando Stazione Carabinieri di Milano San Cristoforo (Mi).

Successivamente e fino al gennaio del 2020 ha ricoperto l’incarico di Comandante del Comando Stazione Carabinieri di Mede Lomellina (Pv).

Rientrato nella Regione Lazio fino all’ottobre del 2021 ha ricoperto l’incarico di Addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma alle dipendenze gerarchiche del Comando Provinciale Carabinieri di Roma e funzionali della Procura di Roma, trattando dapprima reati in materia di usura e successivamente reati in materia finanziaria.

Dall’ottobre del 2021 alla data del 27.09.2024, ha ricoperto l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Trevi Nel Lazio (Fr) e dalla data odierna inizierà una nuova avventura nell’Arma dei Carabinieri che gli vedrà ricoprire l’incarico di Addetto al Comando Stazione Carabinieri di San Benedetto dei Marsi (Aq).

Un grande in bocca al lupo al Maresciallo Capo Leonardo Pietroiusti che durante il periodo a Trevi nel Lazio ha avuto capacità di dialogo con la popolazione e con gli enti locali segnando il solco delle buone relazioni sociali e auguri di buon lavoro al Brigadiere Carmine Perna che passerà al timone della Stazione quale Comandante in sede vacante in attesa del nuovo Comandante titolare.

