Il Maggio dei libri conclude con la “Più bella poesia” di Valentina Volante

Cisterna di Latina – Si concluderà con la poesia domani a Cisterna di Latina la campagna nazionale “Il maggio dei libri”.

Alle ore 17 nella sala polifunzionale della Biblioteca comunale “Adriana Marsella” nel Palazzo Caetani, si terrà la presentazione del libro “Più bella poesia. Il meglio del mio sogno continua …” di Valentina Volante.

Si tratta del debutto della seconda raccolta di poesie pubblicata da Volante per l’editrice Aletti.

«La raccolta di Valentina comprende numerose liriche, che spaziano da argomenti di attualità a descrizioni di ameni paesaggi e a tematiche più intimiste – scrive Alessandro Quasimodo nella sua prefazione -. Gli affetti familiari sono importanti perché aiutano ogni individuo a crescere e a individuare i valori fondamentali che possono dare un significato autentico alla vita. L’autrice descrive i nonni, i genitori, mettendo in evidenza caratteristiche personali e messaggi che hanno lasciato un’impronta nella sua esistenza. Vediamo davanti a noi suo padre, ricco di interessi come il giornalismo, la musica, lo sport e attento a svolgere il lavoro di postino con serietà e abnegazione. Accanto a lui la moglie, donna dolce e comunque determinata, sensibile e sollecita anche verso gli animali. Una certa nostalgia di un passato mitico circonda queste figure perché la memoria continua a rievocare istanti e momenti che il tempo non può vanificare».

Interverranno il sindaco Valentino Mantini, l’assessora alla Cultura Maria Innamorato. Dialogherà con l’autrice il giornalista Mauro Nasi. Intermezzi musicali a cura di Angelo Volante alla chitarra e Tommasino Nino alla voce.

