“Il Maggio dei Libri 2025”: un mese di appuntamenti dedicati alla lettura

Torna anche quest’anno a Cisterna “Il Maggio dei Libri”: il Comune ha infatti aderito alla campagna nazionale 2025 per diffondere la buona abitudine della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e propone un ricco calendario di eventi culturali che animeranno tutto il mese di maggio.

Il titolo scelto per l’edizione 2025, “Intelleg(g)o a Cisterna – Leggere per comprendere”, gioca con il verbo latino intellego per definire la lettura come strumento di consapevolezza, dialogo e cittadinanza attiva. Leggere per comprendere sé stessi, l’altro e il mondo. Leggere per restare liberi.

La rassegna si conferma anche quest’anno come un appuntamento fortemente partecipato e sentito dalla cittadinanza, a dimostrazione del valore che la comunità riconosce alla cultura come bene comune.

Si comincia questo pomeriggio, 7 maggio, alle ore 16 con la presentazione di “Storie che curano: leggere per capirsi” di Adriana Castellucci, evento che sarà ospitato nella Sala Rita Levi Montalcini della Biblioteca comunale e che sarà riproposto anche mercoledì 21 maggio alle ore 16 e mercoledì 28 maggio alla stessa ora. Venerdì 9 maggio alle ore 10 “Il segreto del settimo sigillo” a cura dell’istituto comprensivo Monda-Volpi presso la Corte di Palazzo Caetani; sabato 10 maggio alle ore 16.30 in Sala polifunzionale “”Vi presento Dio… se esiste!”; domenica 10 maggio sempre alle ore 16.30 Lauro Marchetti presenterà in Sala Zuccari il suo volume “Memorie di Ninfa”. Lunedì 12 maggio alle ore 17 la Sala Rita Levi Montalcini ospiterà “Diverso… unico… speciale!”, laboratorio di yoga per bambini dai 4 ai 10 anni di età. Dedicato ai più piccoli anche l’evento di martedì 13 maggio alle ore 16.30 “Un mestiere tutto mio. Laboratorio creativo” di Roberta Cantarelli. Mercoledì 14 maggio alle ore 16.30 in Sala Zuccari sarà presentato il volume della Fondazione Camillo Caetani “Un territorio che sta sul nascere”; martedì 20 maggio alle ore 16.30 in Sala Rita Levi Montalcini sarà la volta di “Euro 2023 – Lettura di sette poesie” di Valentina Volante; venerdì 23 maggio alle ore 16.30 “(Ri)conoscersi con le parole. Nuovi alfabeti per le relazioni umane” di Botteghe invisibili; sabato 24 maggio alle ore 9 la Corte di Palazzo Caetani e la Biblioteca ospiteranno “Noi ciurma – Barbarossa e il tesoro prezioso” a cura dell’istituto comprensivo Plinio il Vecchio; venerdì 6 giugno alle ore 18 Mario Tedeschi Lallini presenterà il volume “Nazisti a Cinecittà” poi lunedì 9 giugno alle 18 in Sala Zuccari ultimo appuntamento con “Intelligenza artificiale tra etica, diritto e occupazione” di Roberto Cecere.

“Il Maggio dei Libri è per noi molto più di un programma di eventi: è una dichiarazione d’intenti. Ogni libro che si apre è un confine che si allarga, una possibilità che si accende. È un modo per costruire una città più consapevole, più inclusiva, più viva. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della rassegna, e in particolare chi sceglie ogni giorno di promuovere la lettura con passione e responsabilità.” Sottolinea dichiara la Vice Sindaca e Assessora alla Cultura, Maria Innamorato.

La rassegna di Cisterna si inserisce nel circuito culturale del Sistema Bibliotecario dei Monti Lepini, contribuendo al rafforzamento delle reti territoriali e alla promozione del libro e della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva.

Per ulteriori informazioni:

Servizio Cultura – Comune di Cisterna di Latina