Il Made in Lazio presente al Villaggio Coldiretti di Venezia con le eccellenze del nostro territorio

Il Made in Lazio e le sue eccellenze presente al Villaggio Coldiretti di Venezia con le aziende del nostro territorio e i loro prodotti a Km0. Una tre giorni che si concluderà domani, in cui si stanno alternando esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile, per discutere sui temi della crisi energetica, del cambiamento climatico, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’attacco alla Dieta Mediterranea che minaccia la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare.

“I nostri Villaggi – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – rappresentano una grande opportunità di confronto su temi fondamentali per l’agricoltura, di valorizzazione e promozione dei prodotti genuini a Km0, espressione della nostra Dieta Mediterranea. E’ un’occasione unica per diffondere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana. Le nostre aziende agricole provenienti delle diverse province del Lazio, sono presenti con le loro eccellenze, che contraddistinguono il nostro territorio e la nostra distintività”.

Tra le eccellenze del Lazio al Villaggio Coldiretti di Venezia nel cuore della Laguna è possibile trovare nell’area mercato, l’olio extravergine d’oliva monovarietale dell’Azienda Agricola D’Itri, in provincia di Latina e sempre da Latina arriva anche l’Azienda Agricola Migliori Carlo specializzata dell’allevamento e nella trasformazione del suino nero dei Monti Lepini, presente anche nell’area street food agricola con i suoi panini con la pancetta o motadella di suino nero.

Ad esaltare i sapori del litorale pontino con cartoccio di pesce fresco fritto e panino con polpo ci ha pensato la Cooperativa Pescatori Terracina. Dal pesce alla carne di Magliano Sabina a Rieti con i panini con la porchetta sabina cotta nel forno a legna dell’Azienda Agricola Fratelli Nesta e poi il tradizionale pollo ciociaro fritto dell’Azienda Agricola Occhiodoro di Sgurgola a Frosinone . Spazio anche ai panini vegetariani con hamburger di verdure di stagione dell’Azienda Agricola La Fonte di Fara in Sabina . Non poteva mancare l’agrigelato dell’Azienda Agricola La Frisonadi Segni in provincia di Roma .

A Venezia sarà possibile scoprire, inoltre, le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra, con percorsi e consigli per fermarsi a mangiare e a dormire nel rispetto dell’ambiente e della tradizione culinaria delle nostre campagne. Ma si potrà andare a scuola di olio extravergine italiano nell’Oleoteca e partecipare a degustazioni guidate nell’Enoteca del Villaggio, dove si potranno degustare cocktail all’extravergine, vini e birra agricola, seguire le lezioni di agricosmesi con i trucchi di bellezza della nonna.

