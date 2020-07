Il M5S Sora propone di istituire il fondo “SorAiuta”

Ieri il M5S Sora ha presentato un proposta di mozione per chiedere l’istituzione di fondo di solidarietà, che si propone di denominare “SoraAiuta”. Con il deposito dell’atto si è iniziato a dare attuazione alle 12 proposte riportate nel documento redatto all’esito degli incontri in videoconferenza dell’8, 15, 22 e 29 maggio 2020, organizzati dal MeetUp Sora 5 Stelle ed aperti al contributo dei cittadini, per formulare proposte finalizzate al rilancio economico e sociale di Sora dopo la fase di lockdown dovuta all’emergenza coronavirus.

Infatti, ad oggi numerosi cittadini risultano colpiti dalle conseguenze economiche determinate dall’emergenza pandemica e, purtroppo, non mancano i segnali che preannunciano un periodo di crisi economica e occupazionale che rischia di coinvolgere ampie fasce di popolazione. Pertanto, con la mozione si propone che il fondo venga impiegato per fini sociali con misure, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus fornendo un aiuto, ad esempio, alle famiglie, con uno o più componenti, in difficoltà economica, al fine di fronteggiare i bisogni primari della persona.

Delle risorse del fondo potrebbero beneficiarne coloro che non siano destinatari di altre provvidenze pubbliche ovvero che, pur avendo ricevuto qualche forma di aiuto, necessitino di risorse integrative per coprire i propri fabbisogni, incluse le famiglie escluse dalla possibilità di accedere ai cosiddetti “buoni spesa COVID”, perché prive dei requisiti richiesti per ottenerli.

In sostanza, si tratterebbe di una misura, già introdotta in altri Comuni, che andrebbe ad inserirsi nel più ampio panorama delle misure anticrisi varate a diversi livelli istituzionali.

Si è anche suggerito che il fondo possa essere alimentato mediante le donazioni di singoli cittadini, imprese, associazioni e organizzazioni di vario genere, in quanto queste, a norma dell’art. 66 del Decreto “Cura Italia”, potranno essere detratte sia dall’imposta lorda sul reddito che dal reddito d’impresa.

Inoltre, un altro aspetto significativo è che l’avvio del fondo “SorAiuta” rappresenterebbe una dimostrazione concreta della capacità dei Sorani di fare comunità ed alimenterebbe la speranza di persone e famiglie che versano in condizioni di difficoltà, costituendo un segnale significativo di solidarietà collettiva che renderebbe onore alla nostra città.

Il Portavoce Fabrizio Pintori